Reservistas israelíes anuncian que no seguirán combatiendo en la "guerra ilegal"

Cientos de reservistas israelíes se congregaron este martes en Tel Aviv para anunciar que no seguirán combatiendo en la que consideran una "guerra ilegal" que su Gobierno está librando contra la Franja de Gaza, y que tampoco acudirán a puestos de vigilancia cerca del enclave palestino o del Líbano.

"Somos más de 365 (reservistas) y seguimos sumando. Soldados que sirvieron durante la guerra y han declarado que no nos presentaremos al servicio cuando nos llamen de nuevo", dijo el sargento Max Kresch, médico de combate que ha servido en el Líbano y su divisoria, en un discurso en inglés.

"Nos negamos a participar en la guerra ilegal de (Benjamín) Netanyahu, y lo consideramos un deber patriótico. Negarnos y exigir responsabilidades a nuestros líderes. Somo los mismos reservistas y soldados que lo dejaron todo el 7 de octubre (...), es precisamente ese sentido del deber el que nos impulsa a negarnos y a alzar la voz", añadió.

Este acto de protesta se produce cuando el Ejército espera que unos 60.000 reservistas acudan hasta el día de hoy de nuevo a sus bases militares, tras haber sido llamados de cara a la próxima ofensiva terrestre y ocupación de la ciudad de Gaza, ya bajo constantes bombardeos israelíes y órdenes de evacuación forzosas.

Algunos de los reservistas en Tel Aviv dijeron a la agencia de noticias EFE que no creen que más del 50% responda a ese último llamado a filas.

Acusan a Netanyahu de boicotear treguas y generar hambruna en Gaza

Como Kresch, otros de los soldados presentes también denunciaron que el Gobierno israelí está matando y privando deliberadamente de alimento a la población civil palestina, y que al hacerlo no solo está "causando estragos en el tejido social del país", sino poniendo en peligro a los judíos en todo el mundo.

Además, los militares acusaron al mandatario de haber boicoteado diferentes acuerdos de tregua con Hamás que habrían liberado a los rehenes que siguen en el enclave (se estima que 20 siguen vivos), y aseguraron que otra ofensiva militar solo les pondrá "innecesariamente" en peligro.

"Claro que me opongo a la ocupación del territorio de Gaza y al traslado de la población civil. Esa es una de las razones por las que la orden es ilegal", dice a EFE Ron Feiner, que también sirvió en el Líbano y en su frontera. Pero su opinión, dice, no sabe si es la mayoritaria.