Trump expresó su apoyo total a Netanyahu para las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este domingo su "respaldo total" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las elecciones del próximo 27 de octubre.

"Por favor, que esta carta represente mi respaldo total a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como Primer Ministro de Israel", para seguir trabajando en conjunto, afirmó Trump en su red social Truth Social.

"Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel", sostuvo el mandatario que había eludido hasta ahora hablar sobre su apoyo al primer ministro a pesar de su relación con Washington.

"Ya no me involucro en la política (israelí)", dijo a principios de este mes a los medios aunque aseguró que ha mantenido "una muy buena relación con él",

Trump aseguró hoy en su Truth Social que Netanyahu, de 76 años, ha sido un gran primer ministro "guerrero" y un socio aún mejor "para la paz en la lucha contra la República Islámica de Irán, con su lema de 51 años: ¡Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos!"

Acto seguido afirmó que juntos "destruiremos al pequeño Satán y al gran Satán". ¿Qué país puede sobrevivir cuando se permiten tales afirmaciones, ya que, al final, siempre terminan siendo ciertas?".

Hizo hincapié en la guerra que Israel y EE.UU. mantienen contra Irán, del que dijo ha sido destruido tanto militar como económicamente "y a menos que cambien de rumbo rápidamente, pronto terminaremos el trabajo".

"Este es el tipo de socio que Estados Unidos exige de Israel, un país por el que tanto ha hecho. ¡BIBI NETANYAHU NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!", aseguró.

"Juntos completaremos la misión"

El primer ministro de Israel, agradeció al presidente Trump, su apoyo de cara a la reeleción en las elecciones.

"Gracias, presidente Trump, por el enorme apoyo y el trabajo conjunto. ¡Juntos completaremos la misión!", escribió Netanyahu en la red social X en respuesta, sin explicitar la misión conjunta pero en un guiño a las escaladas bélicas emprendidas entre ambos países contra Irán.

El breve comunicado de Netanyahu estuvo acompañado de un vídeo con imágenes de ambos mandatarios juntos, intercalado con frases de Trump en apoyo al israelí.

Poco después, Netanyahu compartió una nueva imagen en sus redes junto al magnate estadounidense, en la que ambos aparecen dándose la mano, contrapuesta a cuatro retratos contiguos del presidente palestino, Mahmud Abás; el ayatolá iraní, Mojtaba Jameneí; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogán; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sí relacionó en un comunicado en X el apoyo de Trump con la ofensiva contra la República Islámica: "Sólo Netanyahu podrá continuar la histórica cooperación entre ambos países y entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el ejército estadounidense para alcanzar los objetivos de la campaña contra Irán".

"Este es un mensaje estratégico de suma importancia para la seguridad futura de Israel", añadió.

El titular de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, calificó en redes sociales a Trump como "uno de los mayores amigos de Israel en el mundo".

"Las elecciones en Israel las decidiremos nosotros, los ciudadanos de Israel. Pero haremos bien en escuchar al presidente de la mayor potencia del mundo, simplemente porque tiene razón", continuó.