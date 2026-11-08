Gaza: Cinco palestinos murieron tras derrumbe sobre tiendas de desplazados

Al menos cinco gazatíes, incluidos tres niños, fallecieron el domingo por la tarde cuando un talud de arena se derrumbó sobre varias tiendas de campaña de desplazados en una instalación de acogida en Deir al Abalah (centro de la Franja), informaron a EFE fuentes del Hospital de los Mártires de Al Aqsa y del Hospital Nasser.

"Como consecuencia del temporal que afecta actualmente a la Franja de Gaza, se ha producido un derrumbe de terreno en la zona de Deir al Balá que ha sepultado varias tiendas de campaña en las que se alojaban familias desplazadas", reportó el portavoz de Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal.

La organización rescatista añadió que el incidente también dejó varios heridos, mientras sus equipos continúan buscando a personas que permanecen desaparecidas.

Aún a día de hoy, un año después del inicio del presunto alto al fuego en Gaza -que no ha detenido los ataques diarios israelíes-, 1,65 millones de gazatíes son obligados a pasar un cuarto invierno en tiendas de campaña deterioradas y edificios dañados debido a las continuas restricciones de Israel y la falta de financiación, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

Temporal agravó la crisis en Gaza

En imágenes compartidas desde Gaza durante las últimas horas, se veían truenos y calles con corrientes de agua que arrastran lonas e inundan tiendas de campaña con las pertenencias de familias enteras.

Defensa Civil gazatí informó a EFE que de 2.200 llamadas de auxilio recibidas hoy, solo lograron atender 219.

Además, alrededor de 44.000 personas en la Franja de Gaza viven actualmente en más de 2.300 edificios cuyas estructuras son consideradas inseguras, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

"Más de 4.000 edificios en toda Gaza requieren una demolición total o parcial debido a los graves daños sufridos a causa de la guerra", detallaba OCHA en un informe a mediados de octubre.

Sin contar las víctimas mortales registradas hoy, desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, al menos 74.640 personas han muerto y 175,947 han resultado heridas en la Franja, de acuerdo al Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de la Administración política de Hamás.

Hoy mismo el Ejército israelí mató a dos gazatíes e hirió a doce en un ataque con dron del que salieron dos proyectiles que impactaron contra un grupo de civiles en el campamento de desplazados de Al Qadisiya, en Jan Yunis (sur de la Franja).