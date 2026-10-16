Unicef: Más de 340 niños han sido asesinados en Gaza desde el alto el fuego

Más de 340 niños han sido asesinados en la Franja de Gaza desde el anuncio del alto el fuego hace algo más de un año, mientras unos 800.000 continúan desplazados y la mayoría sobrevive en tiendas de campaña o edificios bombardeados, denunció este viernes Unicef.

En las últimas dos semanas, dos niñas y cinco niños fueron asesinados mediante disparos o en ataques aéreos de Israel, en particular con drones, en distintos puntos de Gaza, mientras que otros 33 menores resultaron gravemente heridos y dos niños más fallecieron por lesiones sufridas anteriormente, relató el portavoz del organismo, Ricardo Pires.

Al comentar el contenido de un nuevo informe de Unicef que documenta el coste de la guerra en Gaza entre la población infantil, el portavoz señaló que 60.000 niños han perdido a uno o a ambos progenitores en este contexto, mientras que prácticamente todos necesitan algún tipo de apoyo psicológico para recuperarse de los traumas vividos.

A pesar de todo, más de 560.000 niños palestinos han vuelto a recibir educación en Gaza, incluidos alumnos que obtienen apoyo en centros de aprendizaje apoyados por Unicef, la agencia especializada de Naciones Unidas en la protección de la infancia.

A esa ayuda se suma el suministro de agua potable para 1,2 millones de personas, el retiro de residuos sólidos y la distribución de material médico, aunque el portavoz aclaró que estas intervenciones de emergencia están lejos de restablecer servicios esenciales como las redes de saneamiento y los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Preguntado por la prensa sobre el bloqueo por parte de Israel a la entrada de camiones comerciales con suministros para Gaza, el portavoz dijo que "los suministros humanitarios y comerciales son esenciales para los niños de Gaza, tal y como lo han sido antes, durante y después del alto el fuego".

"Por ello, pedimos que se permita la entrada de suministros humanitarios y comerciales en Gaza de forma continuada, para que los niños puedan seguir recuperándose", comentó, aunque aseguró no tener información concreta sobre las nuevas restricciones.