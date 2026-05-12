Gaza: Más de 40.000 palestinos tienen secuelas de por vida y sin acceso a rehabilitación

Unos 43.000 palestinos en Gaza han sufrido heridas que les causarán secuelas de por vida desde el inicio de la guerra entre Hamás e Israel en octubre de 2023, mientras las autoridades israelíes se niegan desde hace dos años a autorizar la entrada de equipos de rehabilitación.

En 2.500 de esos casos, las heridas se produjeron después de la declaración de alto el fuego del pasado octubre, mientras que una cuarta parte de los lesionados de por vida son niños, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La guerra en Gaza ha causado un total de 172.000 heridos, además de un estimado de 73.000 muertes, de acuerdo al Ministerio de Sanidad gazatí.

Las lesiones graves abarcan múltiples categorías, pero la mayoría corresponden a lesiones importantes en las extremidades, con más de 22.000 casos; seguidas de amputaciones de extremidades por lesiones traumáticas (5.000 casos), lesiones de la médula espinal (2.000), quemaduras graves (3.400) y traumatismos craneoencefálicos graves, (más de 1.300), detalló la organización.

La magnitud del desafío queda claro si, por ejemplo, se considera que de las 2.300 personas con amputaciones evaluadas entre septiembre de 2024 y este mes, sólo 500 han recibido prótesis permanentes, debido a que los servicios de rehabilitación en Gaza están fuertemente limitados.

Se estima que se necesitarían al menos 33.000 productos y tecnologías de apoyo para cubrir la demanda.

"Ningún centro de rehabilitación está plenamente operativo, hay menos hospitales que ofrecen rehabilitación especializada que antes del conflicto y más de 400 pacientes están en listas de espera para camas de rehabilitación especializada", explicó por teleconferencia desde Jerusalén la especialista de la OMS, Reinhilde Van De Weerdt.

La situación no queda en eso, pues la consecuencia es que los pacientes ingresados son dados de alta de forma anticipada, interrumpiendo su recuperación y aumentando el riesgo de discapacidad permanente, reconoció.

La OMS confirmó que ningún equipo de rehabilitación ha entrado en Gaza en los últimos dos años y que desde mediados de abril de 2026, 18 envíos de suministros relacionados con la rehabilitación -como sillas de ruedas para adultos y niños, prótesis y equipos básicos de rehabilitación, como bicicletas estáticas- están pendientes de autorización por parte de Israel.

Los tiempos de espera para obtener tales autorizaciones van desde, al menos, 130 hasta 520 días, es decir un año y cuatro meses, señaló.