Los Gobiernos de Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, Noruega, Polonia y el Reino Unido publicaron este sábado una declaración conjunta para lamentar la falta de celebración de elecciones en Palestina e instar a la Autoridad Palestina a celebrar comicios en el primer trimestre de 2027.

A través de sus ministros de Exteriores, las ocho naciones recordaron que hoy "los palestinos deberían haber ejercido democráticamente su derecho al voto" y expresaron "una vez más" su "profundo pesar" por la decisión del presidente Mahmud Abás de aplazar tanto las legislativas que debían celebrarse este 28 de noviembre, como las presidenciales de principios de 2027.

"Veinte años después de los últimos comicios nacionales en Palestina y cinco años después del aplazamiento de las elecciones legislativas previstas en 2021, esta ausencia de elecciones sigue privando al pueblo palestino del derecho a expresarse democráticamente en las urnas", incidieron en su declaración, tal y como "se había comprometido el presidente Abás".

El llamado a elecciones

La celebración de comicios "libres y transparentes", recordaron, es "indispensable para preservar los principios democráticos que deben seguir siendo la base de las instituciones palestinas y para permitir que los dirigentes palestinos impulsen, con una legitimidad renovada, las aspiraciones del pueblo palestino a la dignidad, la libertad y la autodeterminación".

"Reviste asimismo una importancia especial en la perspectiva del regreso de la Autoridad Palestina a Gaza y del restablecimiento de su autoridad en todo el territorio palestino. En este sentido, la renovación democrática palestina es indisociable de la preservación de la solución de los dos Estados, con la que mantenemos un compromiso inquebrantable", recalcaron.

Por esas razones instaron a la Autoridad Palestina "a respetar los compromisos asumidos en el marco de la Declaración de Nueva York y a organizar elecciones legislativas y presidenciales en el primer trimestre de 2027".

Asimismo, hicieron un llamamiento a todas las partes implicadas para que adopten las medidas necesarias a fin de facilitar la celebración de estas elecciones en todo el territorio palestino ocupado.

Apoyo condicionado y garantías internacionales

Por su parte, estos ocho países se manifestaron "dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para facilitar el desarrollo de este proceso en todo el territorio palestino ocupado, incluso en el marco de la misión de observación electoral de la Unión Europea y/o mediante nuestras contribuciones a la comisión electoral independiente".

"La continuidad de nuestro respaldo a la Autoridad Palestina y nuestro apoyo a los esfuerzos de consolidación de sus instituciones van de la mano del cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de reformas y renovación democrática", advirtieron, aunque reiteraron que siguen "plenamente comprometidos con el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación".