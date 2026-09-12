Yemen: Hutíes consolidan posiciones estratégicas en medio de ataques aéreos del Gobierno

Las fuerzas gubernamentales yemeníes lanzaron ataques aéreos que alcanzaron este sábado un convoy militar de los hutíes en Taiz (suroeste), cuando se desplazaba desde la ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo, hacia Saná, mientras los rebeldes avanzan en la costa occidental y consolidan posiciones frente al estratégico estrecho de Bab al Mandeb.

El centro de medios del Eje Militar de Taiz indicó en un comunicado que los ataques impactaron contra decenas de camiones y remolques que transportaban armas, municiones, misiles y otro equipo militar por una carretera principal al norte de la ciudad.

Estos ataques se producen en medio de una intensificación de los combates a lo largo de la costa occidental del Yemen, donde las fuerzas hutíes se han enfrentado a tropas alineadas con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente. (FOTO: EFE)

Los hutíes han avanzado en los últimos días en la costa occidental yemení y tomaron Moca, además de extender su ofensiva hacia Dhubab y consolidar el control de toda la provincia de Al Hudeida y de varias islas situadas frente a la costa, en un movimiento que eleva la tensión en torno al estrecho de Bab al Mandeb, una ruta marítima estratégica.

Al mismo tiempo, el Ejército yemení anunció ayer bombardeos en una zona cercana a Moca declarada de "aniquilación", restringiendo de facto el tránsito civil por varias carreteras.

"Bloqueo por bloqueo y escalada por escalada"

Los rebeldes volvieron a insistir este sábado en que están "decididos a aplicar la ecuación de bloqueo por bloqueo y escalada por escalada" contra la coalición militar capitaneada por Arabia Saudita que respalda a las fuerzas gubernamentales.

"Saná afirma que no cederá ante la derrota ni se rendirá; un hecho que el enemigo saudí debe reconocer. El Yemen siempre ha buscado, y seguirá buscando, una paz digna, pero el enemigo saudí ha hecho oídos sordos a ello", indicó en un comunicado el viceprimer ministro para Asuntos de Defensa y Seguridad hutí, Jalal al Ruwaishan.

En paralelo, la preocupación internacional por los hutíes ha aumentado en los últimos días por su ofensiva en el oeste de Yemen y por el riesgo de que esa escalada complique todavía más cualquier salida política al conflicto.

Al menos 76 mil desplazados

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) alertó este 12 de septiembre de que al menos 76 mil personas han huido de sus hogares desde julio, sobre todo en las últimas semanas, especialmente desde zonas como Taiz, Lahj y Al Hudeida.

"Las cifras casi se han duplicado de la noche a la mañana, y son cuatro veces más que las de la semana pasada", advirtió la agencia de Naciones Unidas, que hace apenas 24 horas calculaba el número de desplazados en 46 mil.

Según la OIM, la mayoría de las familias "huyen sin nada más que la ropa que llevan puesta", dejando atrás sus hogares y medios de vida.

El organismo también alertó que las comunicaciones en las zonas afectadas por los combates siguen interrumpidas, lo que dificulta el contacto con los desplazados y la evaluación de sus necesidades.