Depravado que toqueteó a la presidenta de México quedó tras las rejas

Un juez determinó abrir un juicio a Uriel Rivera, de 33 años, por el delito de abuso sexual en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ocurrido el pasado martes en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En audiencia por cumplimiento de una orden de aprehensión, el Ministerio Público realizó ayer la imputación contra el sujeto, quien permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio (cárcel) Norte, y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El martes, cuando Sheinbaum caminaba por el centro de la capital y saludaba a algunos ciudadanos, un hombre en aparente estado de ebriedad se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda. Minutos más tarde fue detenido por toquetear a una joven de 25 años, tras haber agredido sexualmente a la mandataria.