México investiga el hallazgo de un presunto "centro de exterminio"

Las autoridades mexicanas investigan un presunto "centro de exterminio por incineración" en el municipio de Xalisco, en el estado de Nayarit, al oeste del país, tras el hallazgo de fragmentos óseos, prendas de vestir y una estructura artesanal que habría sido utilizada para quemar cuerpos.

El lugar, ubicado en la localidad de La Curva, es inspeccionado desde el 3 de octubre, con la participación de colectivos de madres que buscan a sus familiares desaparecidos. La Fiscalía estatal informó también de una fosa con restos humanos, aunque todavía no se ha establecido el número de posibles víctimas ni se han anunciado identificaciones genéticas.

La fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia, dio a conocer los antecedentes el martes y describió el predio como un lugar destinado a la incineración de cuerpos.

"Estamos procesando un centro de exterminio por incineración", afirmó en una conferencia de prensa.

Según la funcionaria, en el sitio fue encontrada una hornilla artesanal que podría haber sido utilizada para ese propósito. Los peritajes buscan determinar la identidad de los restos y esclarecer lo ocurrido.

Sheinbaum pide esperar la verificación

La Comisión Nacional de Búsqueda, organismo del Gobierno mexicano, anunció el miércoles el envío de un equipo técnico especializado para reforzar las inspecciones y apoyar el procesamiento del lugar.

La institución precisó que la Fiscalía estatal está a cargo de la investigación, la recolección de indicios y los peritajes. Además, comprometió acompañamiento a las familias de desaparecidos e información verificada sobre los avances.

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que su Gobierno aún no puede confirmar oficialmente los hallazgos y pidió esperar el trabajo de los especialistas.

"No sabemos todavía, hasta que no llegue la Comisión (Nacional) de Búsqueda, haga su trabajo, no podemos oficialmente decir qué fue lo que se encontró", señaló durante su conferencia matutina.

La mandataria explicó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a contactar a las autoridades de Nayarit y enviar personal para verificar lo encontrado.

Una crisis con más de 132 mil desaparecidos

El caso ocurre en medio de la crisis de desapariciones en México, donde más de 132.500 personas permanecen registradas como desaparecidas o no localizadas, según cifras oficiales citadas por EFE.

La fiscal de Nayarit comparó el lugar con el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, estado de Jalisco, donde en marzo de 2025 se encontraron cientos de prendas y restos óseos.

Sobre ese caso, las autoridades federales sostienen que el predio funcionó como un centro de reclutamiento forzado y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, han señalado que no cuentan con evidencias para confirmarlo como un crematorio o "campo de exterminio".

En Xalisco, las investigaciones siguen abiertas para establecer el uso del lugar, el número de víctimas y sus identidades.