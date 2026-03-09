Síguenos:
Tópicos: Mundo | Organismos Internacionales | ONU

Al menos tres sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco han sido dañados por la guerra

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El organismo manifestó su "profunda preocupación" por los daños provocados por el conflicto en Oriente Medio y advirtió que otros sitios patrimoniales en la región se encuentran bajo amenaza.

Al menos tres sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco, en Irán, Israel y Líbano, han resultado dañados por la guerra en Oriente Medio y varios otros están amenazados, indicó este lunes la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que mostró su "profunda preocupación".

En un comunicado, la Unesco dijo tener información de que fueron afectados el Palacio de Golestán en Teherán, la Ciudad Blanca de Tel Aviv y el puerto de Tiro, en el Líbano, que forman parte de su lista del Patrimonio Mundial.

Además, señaló que hay otros "bajo amenaza" en la región afectada por el conflicto, especialmente en Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Chipre, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Palestina, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

A ese respecto, insistió en que comunico a todas las partes y lo va a seguir haciendo las coordenadas de los sitios del Patrimonio Mundial, pero también los que forman parte de otras listas nacionales y los que están bajo protección reforzada para que tomen precauciones que eviten daños.

También recordó las obligaciones que derivan de la Convención de La Haya de 1954 sobre la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y la de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural.

Más allá de manifestar su "profunda preocupación por la protección de la educación, la cultura, los medios de comunicación y el medio ambiente en el contexto de hostilidades en Oriente Medio y más allá", la organización hizo un llamamiento "a la máxima moderación" y a tomar medidas para preservar todos esos activos.

"La continuación de las hostilidades -señaló la Unesco- plantea serias preocupaciones sobre el funcionamiento de los sistemas educativos, la seguridad para el aprendizaje, el acceso a la información y la preservación de los espacios dedicados al conocimiento y la cooperación científica".

