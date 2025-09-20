¿Bachelet? Presidenta de la Asamblea General: "Las niñas deberían ver a una secretaria de la ONU"

Las niñas del mundo deberían ver a una mujer como secretaria general de la ONU, señala la nueva presidenta de la Asamblea General, la alemana Annalena Baerbock, ella misma hace parte del reducido grupo de las únicas cinco mujeres (de ochenta presidentes) que han encabezado el órgano, donde se sientan los 193 estados de la ONU.

En una entrevista con EFE, Baerbock se cuidó de afirmar que debe ser una mujer la sucesora de António Guterres a partir de 2026, para no interferir en el debate en curso, pero declara rotunda que "aun siendo diplomática, es extraño que en 80 años no se haya podido encontrar a una mujer para secretaria general".

"Las niñas de todo el mundo podrían ver que también una mujer dirige la ONU como secretaria general, ya que no es solo un tema de representación, sino de los mismos valores de las Naciones Unidas", recuerda.

Para Baerbock, que antes de presidir la Asamblea General fue ministra de Exteriores alemana, si hay algo que une a los 193 países diversos de la ONU es que en cada uno de ellos la mitad de la sociedad son mujeres, así que "cabe preguntarse cómo puede ser que en 80 años solo cinco de ochenta presidentes de la Asamblea fuimos mujeres y ninguna en la secretaría general".

La posible sustitución de Guterres por una mujer parece desinflarse toda vez que Latinoamérica -la región que según la regla no escrita debe presentar a un candidato a esa sucesión- no ha sido capaz de consensuar un nombre y se barajan varios sin suficientes apoyos.

En particular, la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) ha sonado como una de las personalidades favoritas para asumir la secretaría general.

La dos veces Jefa de Estado -ad portas de cumplir 74 años- ya tiene una experiencia destacada en la Organización Internacional: entre 2010 y 2013 -tras gobernar en Chile- fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Después de su segundo paso por La Moneda, entre 2018 y 2022, se desempeñó como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.