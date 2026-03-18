ONU advirtió que escalada en Oriente Medio pone en riesgo recuperación de Siria

La ONU advirtió este miércoles ante el Consejo de Seguridad de que la escalada del conflicto en Oriente Medio está afectando gravemente a países vecinos que sufren repercusiones indirectas, como Siria, y que amenaza con socavar su aún frágil recuperación política, económica y humanitaria tras años de guerra.

El enviado especial adjunto del organismo para Siria, Claudio Cordone, destacó en una sesión dedicada a la situación regional el serio impacto de las actuales incursiones israelíes en Líbano, donde los ataques aéreos en Beirut y el sur del país han causado víctimas y desplazamientos masivos.

"Las fuerzas israelíes siguen haciendo incursiones, incluyendo en territorio sirio. Los ataques en Líbano también han causado víctimas, incluidos algunos sirios, y han generado el desplazamiento de 140.000 personas, la mayoría sirios, hacia Siria. Hago un llamado a Israel a que respete la soberanía de Siria, así como los acuerdos de 1974, y evite situaciones que puedan socavar la transición política de Siria", dijo.

Según el enviado, muchos civiles buscan refugio en el norte del Líbano y, en algunos casos cruzaron hasta Siria, aumentando la presión sobre los servicios humanitarios.

"Hay que evitar una escalada regional que pueda agravar la crisis humanitaria en toda la región", agregó Cordone, y añadió que Siria tiene aún "una oportunidad rara y genuina para comenzar a revertir una emergencia humanitaria de magnitud histórica".

"Pero esa oportunidad sigue siendo frágil y sostenerla requerirá apoyo internacional continuo", matizó.

Ayuda humanitaria

Por su parte, la subsecretaria general adjunta para Asuntos Humanitarios, Joyce Msuya, indicó que los desplazamientos recientes desde Líbano se suman a los 1,5 millones de refugiados que han regresado a Siria desde diciembre de 2024.

Además, denunció que la caída de restos de proyectiles en Siria ha causado víctimas y daños materiales, mientras que la presencia de minas y artefactos explosivos sigue afectando a cientos de miles de personas.

A pesar de restricciones aéreas, las limitaciones operativas en el aeropuerto de Damasco y los riesgos de seguridad, las operaciones humanitarias continúan asistiendo cada mes a más de 200.000 personas con alimentos, atención sanitaria y agua potable.

También dijo que pese a la mejora gradual de la situación en el norte y este del país, más de 100.000 personas permanecen desplazadas en ciudades como Alepo y Al-Hasakeh, y que el suministro irregular de electricidad sigue afectando a hospitales y sistemas de agua.

"La reapertura de carreteras y algunos servicios básicos ha permitido avances, pero los mercados registran escasez o altos precios de combustible, alimentos y suministros médicos", dijo.

En esta línea agregó que la ONU debe seguir manteniendo la ayuda humanitaria, además de incrementar la inversión en recuperación y consolidar el progreso político alcanzado hasta el momento.

Esto incluye, dijo, la integración de fuerzas locales y la participación de mujeres en instituciones estatales.

"Siria continúa presentando una oportunidad rara y genuina para comenzar a revertir una emergencia humanitaria de magnitud histórica. Pero esa oportunidad sigue siendo frágil y sostenerla requerirá apoyo internacional continuo", zanjó Cordone.