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Tópicos: Mundo | Organismos Internacionales | ONU

ONU: miembros no permanentes exigen desbloquear el Consejo de Seguridad

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Son cinco los países con asiento permanente y erecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

ONU: miembros no permanentes exigen desbloquear el Consejo de Seguridad
 EFE archivo
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El grupo de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) exigió desbloquear la renovación del órgano, que cumple ocho meses sin renovar sus presidencias y vicepresidencias.

El embajador de Liberia ante la ONU, Lewis Garseedah Brown, compareció junto a los otros nueve miembros no permanentes: Baréin, Colombia, República Democrática del Congo, Dinamarca, Grecia, Letonia, Pakistán, Panamá y Somalia.

En el acto también participaron los cinco países que tomarán posesión en 2027: Austria, Kirguistán, Portugal, Trinidad y Tobago y Zimbabue.

El consejo tiene cinco miembros permanentes, todos con derecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

"Se trata del retraso más prolongado en la historia del consejo y de una situación sin precedentes que socava la eficacia, la credibilidad y la integridad institucional del Consejo de Seguridad", declaró el diplomático.

Según dijo, los miembros no permanentes, que se eligen para un mandato de dos años, han demostrado "flexibilidad y presentado propuestas equilibradas" para hacer avanzar al órgano.

"El actual bloqueo no puede atribuirse a una falta de soluciones prácticas, sino más bien a la persistente falta de la flexibilidad y el compromiso necesarios para alcanzar un acuerdo", añadió Brown.

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