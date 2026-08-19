ONU: miembros no permanentes exigen desbloquear el Consejo de Seguridad

El grupo de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) exigió desbloquear la renovación del órgano, que cumple ocho meses sin renovar sus presidencias y vicepresidencias.

El embajador de Liberia ante la ONU, Lewis Garseedah Brown, compareció junto a los otros nueve miembros no permanentes: Baréin, Colombia, República Democrática del Congo, Dinamarca, Grecia, Letonia, Pakistán, Panamá y Somalia.

En el acto también participaron los cinco países que tomarán posesión en 2027: Austria, Kirguistán, Portugal, Trinidad y Tobago y Zimbabue.

El consejo tiene cinco miembros permanentes, todos con derecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

"Se trata del retraso más prolongado en la historia del consejo y de una situación sin precedentes que socava la eficacia, la credibilidad y la integridad institucional del Consejo de Seguridad", declaró el diplomático.

Según dijo, los miembros no permanentes, que se eligen para un mandato de dos años, han demostrado "flexibilidad y presentado propuestas equilibradas" para hacer avanzar al órgano.

"El actual bloqueo no puede atribuirse a una falta de soluciones prácticas, sino más bien a la persistente falta de la flexibilidad y el compromiso necesarios para alcanzar un acuerdo", añadió Brown.