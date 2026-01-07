Venezuela invita a Guterres a constatar "de primera mano" consecuencias de ataques de EE.UU.

El Gobierno de Venezuela invitó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a visitar el país suramericano para que compruebe "de primera mano" las consecuencias del ataque militar de Estados Unidos que terminó con la detención del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, informó este miércoles el canciller, Yván Gil.

En un comunicado, Gil detalló que la invitación fue extendida esta mañana durante una reunión que sostuvo el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, con Guterres, para denunciar "la agresión armada unilateral e injustificada perpetrada" por Estados Unidos y el que tachó como un "secuestro" del presidente venezolano y la primera dama.

De acuerdo con el documento, Moncada expresó que la ONU "tiene aún un importante papel que desempeñar, incluso para asumir su papel y su autoridad en lo relativo a la preservación de la diplomacia como medio para garantizar la paz mundial".

Debido a esto, sigue el texto "extendió una invitación formal al secretario general para visitar Venezuela a la mayor brevedad posible o, en su defecto (...) designe un enviado personal, con el propósito de que pueda constatar de primera mano las consecuencias de los ataques militares del 3 de enero de 2026".

Según Venezuela, Guterres se comprometió en la reunión a considerar la invitación y ofreció "sus buenos oficios para propiciar un diálogo nacional".

"El secretario general de las Naciones Unidas señaló que la reciente incursión militar estadounidense en el territorio venezolano representaba una violación flagrante de la Carta de la ONU y de las normas del derecho internacional", añade la nota difundida por Gil en sus redes sociales.

Durante la reunión, el embajador venezolano expuso "detalladamente los hechos relacionados con los ataques" registrados en la madrugada del pasado sábado en Caracas y los vecinos estados de Aragua, Miranda y La Guaira (norte).

En ese contexto, según el documento, Moncada explicó que el despliegue incluyó "aeronaves, helicópteros de combate y fuerzas especiales" como parte de una "operación progresiva", en alusión a la movilización aeronaval ordenada en agosto pasado por Washington en el mar Caribe, cerca de las aguas del país suramericano.

"Los ataques causaron decenas de víctimas fatales y numerosos heridos, tanto civiles como militares, así como daños significativos a infraestructura civil, militar y vital, incluyendo puertos, aeropuertos, centros de almacenamiento de insumos médicos, viviendas y sistemas de telecomunicaciones", describió el comunicado.

Moncada también dijo que el "secuestro" de Maduro y Flores "representa una clara violación de las inmunidades de las que gozan los Jefes de Estado en ejercicio".