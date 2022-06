Ante la futura entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, el presidente ruso, Vladímir Putin, resaltó que con esos países "no tenemos los problemas que, desafortunadamente, tenemos con Ucrania. No tenemos disputas territoriales con ellos", por ello, "no hay nada que nos preocupe" respecto a su ingreso a la alianza occidental. No obstante, el líder del Kremlin agregó que si se despliegan tropas e infraestructuras de la OTAN, "nos veremos empujados a responder y a crear las mismas amenazas para esos territorios que se creen para nosotros. Es obvio", apuntando que "todo iba bien entre nosotros, pero ahora habrá tensiones, seguro".

