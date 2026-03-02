Lucas Krüger, doctor en biología e investigador del Instituto Antártico Chileno, comentó en Cooperativa la compleja situación de las aves australes ante amenazas como la actividad humana y el cambio climático.

En conversación con Lo Que Queda del Día, en la ciudad de Punta Arenas, el experto alertó sobre una caída de 60 por ciento en la población del pingüino barbijo. En contraste, resaltó el aumento en la cantidad de ejemplares de pingüino papúa, como expresión de su "resiliencia".

