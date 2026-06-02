Perro cayó al mar desde un roquerío y nadó casi un kilómetro hasta una isla

El servicio marítimo de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, rescató a un perro que cayó al mar desde un roquerío costero y que logró sobrevivir alcanzando a nado una pequeña isla situada a un kilómetro de distancia.

Según informó este martes el Marine Rescue NSW, el incidente ocurrió pasado el mediodía del lunes en la localidad de Batemans Bay, y varios ciudadanos alertaron a los operadores de radio sobre la situación del perrito en apuros mar adentro.

La organización movilizó de inmediato una embarcación de rescate y una moto acuática para localizar al animal, que fue encontrado en la isla de Snapper, un pequeño islote ubicado a unos 800 metros de la costa.

Uno de los voluntarios desembarcó en la isla y, tras casi una hora intentando ganarse la confianza del perro, logró ponerlo a salvo. Con la ayuda del operador de la moto acuática, el animal fue trasladado a la embarcación de rescate y posteriormente llevado a la base local del servicio marítimo.

El protagonista de la aventura acuática. (Foto: EFE / Marine Rescue NSW)

Una vez en tierra, los operadores coordinaron su entrega a las autoridades municipales para que recibiera la atención necesaria, y facilitar el eventual reencuentro con sus propietarios.

Los rescatistas destacaron que el desenlace favorable estuvo condicionado por las circunstancias excepcionales del momento, ya que el perro se benefició de unas condiciones de mar "excepcionalmente tranquilas".

Según el servicio de rescate, el can tardó entre 20 y 30 minutos en alcanzar la isla. Aunque se trata de una distancia poco habitual para un perro doméstico, algunos canes son capaces de recorrer trayectos prolongados a nado cuando las aguas están calmadas y no existen corrientes fuertes, se indicó.