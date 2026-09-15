Candidato paraguayo promete moteles gratis si gana por más de 10 mil votos

El candidato a la reelección como intendente de la ciudad paraguaya de Itauguá, el derechista Horacio Fernández, anunció que su familia liberará el ingreso durante un día a los cuatro moteles que posee si gana los comicios por más de 10 mil votos.

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos guaraníes concurren a las urnas para elegir a los 262 jefes comunales del país, junto a sus respectivos concejos.

Fernández, militante de la derechista Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, dijo que "si ganamos por más de 10 mil votos de diferencia, ya está hablado con mi mamá y mi papá, vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles de Passión Clasp, para que el pueblo itagüeño vaya a festejar como corresponde".

El municipio de Itauguá, de poco más de 90 mil habitantes, está localizado cerca de 30 kilómetros al norteste de Asunción.

Los colorados, descritos por su defensa de los valores nacionales, posturas anticomunistas y antisocialistas, y el iberalismo económico, tienen entre sus eslóganes más clásicos el "Dios, patria y familia".

Luego de la viralización de su discurso, el político dijo a Infobae que "tenemos la idiosincrasia en Paraguay de usar los moteles (...) fue una cuestión de la efervescencia del momento. Me salió del corazón", asegurando además que el costo de la idea lo asumirá él y su familia.