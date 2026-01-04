Kim supervisó prueba de misiles hipersónicos ante "los complicados acontecimientos internacionales"

El Ejército norcoreano realizó una prueba con misiles hipersónicos el domingo, el mismo día en que los Ejércitos de Japón y Corea del Sur identificaron el lanzamiento de al menos dos proyectiles hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), publica este lunes la agencia estatal de Corea del Norte KCNA.

Los misiles "alcanzaron sus objetivos a 1.000 kilómetros del mar del Este de Corea", detalló el medio estatal.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, que supervisó el ejercicio, hizo un llamamiento a "mejorar continuamente las capacidades militares" del país para reforzar la disuasión, algo "necesario" a raíz de "la reciente crisis geopolítica y los complicados acontecimientos internacionales".

KCNA no dio más detalles sobre la crisis a la que Kim se refería, si bien la prueba fue realizada un día después del ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, una operación que fue condenada por Pionyang.

"Con el ejercicio de lanzamiento de hoy podemos confirmar que se ha cumplido una tarea tecnológica muy importante para la defensa nacional", aseguró el dictador norcoreano.