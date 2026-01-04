Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.0°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Península de Corea | Corea del Norte

Kim supervisó prueba de misiles hipersónicos ante "los complicados acontecimientos internacionales"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El líder norcoreano ordenó potenciar la disuasión nuclear para enfrentar la "crisis geopolítica actual".

Kim supervisó prueba de misiles hipersónicos ante
 Office of the President of Russia, vía Wiikimedia Commons (archivo)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ejército norcoreano realizó una prueba con misiles hipersónicos el domingo, el mismo día en que los Ejércitos de Japón y Corea del Sur identificaron el lanzamiento de al menos dos proyectiles hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), publica este lunes la agencia estatal de Corea del Norte KCNA.

Los misiles "alcanzaron sus objetivos a 1.000 kilómetros del mar del Este de Corea", detalló el medio estatal.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, que supervisó el ejercicio, hizo un llamamiento a "mejorar continuamente las capacidades militares" del país para reforzar la disuasión, algo "necesario" a raíz de "la reciente crisis geopolítica y los complicados acontecimientos internacionales".

KCNA no dio más detalles sobre la crisis a la que Kim se refería, si bien la prueba fue realizada un día después del ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, una operación que fue condenada por Pionyang.

"Con el ejercicio de lanzamiento de hoy podemos confirmar que se ha cumplido una tarea tecnológica muy importante para la defensa nacional", aseguró el dictador norcoreano.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada