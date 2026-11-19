El Tribunal Supremo de Corea del Sur anuló la condena a 15 años de prisión contra el exprimer ministro Han Duck-soo, sentenciado por su participación en la fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, y devolvió el caso a un tribunal inferior.

La máxima instancia remitió el caso a una corte de apelaciones de Seúl tras encontrar errores parciales en la sentencia de primera instancia y prorrogó durante dos meses el periodo de detención, que debía expirar este 20 de noviembre, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Según se consideró, Han desconocía los planes de implementación del estado de emergencia, como la magnitud de la movilización militar o el bloqueo de instituciones clave. Asimismo, destacó que se había pronunciado "en contra del estado de emergencia".

No obstante, el tribunal sí confirmó su culpabilidad por los cargos de falsificación documental y de perjurio, después de que afirmara, durante el juicio político contra el entonces presidente Yoon Suk-yeol, que no había recibido ningún documento relacionado con la ley marcial.

A principios de mayo, el Alto Tribunal de Seúl redujo de 23 a 15 años de cárcel la sentencia contra Han, al hallarlo culpable de eludir esclarecer lo ocurrido durante la fallida imposición de la ley marcial por parte de Yoon y de ignorar su responsabilidad.

Han ocultó documentación vinculada a la ley marcial para protegerse personalmente, añadió entonces el tribunal, además de elaborar documentos oficiales falsos y destruir otros verídicos para simular que la declaración del estado de excepción se ajustó a los procedimientos legales.

El propio Yoon fue condenado a cadena perpetua por su intento de imponer la ley marcial, lo que desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática de Corea del Sur.