Comenzó juicio contra presidente interino de Perú por apropiación de dinero

El juicio contra el presidente interino de Perú, José María Balcázar, acusado de apropiación ilícita por presuntamente desviar fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque a sus cuentas personales cuando era decano de esa institución, comenzó este martes con una solicitud de su defensa para suspender el proceso hasta que deje el cargo el próximo 28 de julio.

El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, de la Corte Superior de la región Lambayeque, en el norte del país, instaló el juicio oral en el que la Fiscalía sostiene que Balcázar administró recursos económicos que pertenecían a dicho colegio profesional y supuestamente se apropió de parte de ese dinero entre 2019 y 2020.

La investigación fiscal señala que se efectuaron diversos pagos por abogados agremiados que no ingresaron correctamente a las cuentas institucionales y que parte de esos recursos terminaron depositados en cuentas personales de Balcázar.

Al inicio de la audiencia virtual de este martes, Balcázar se conectó para proporcionar sus datos personales. Indicó que tiene tres hijos, carece de antecedentes penales y que su domicilio actual es el Palacio de Gobierno, en Lima. Asimismo, señaló que percibe ingresos mensuales de entre 20.000 y 30.000 soles (casi 5.400.000 y 8.100.000 pesos chilenos).

Los argumentos de la defensa para suspender proceso: Prescripción e inmunidad presidencial

El abogado de Balcázar, Víctor Pariona, presentó una solicitud de excepción de prescripción de la acción civil y solicitó de manera subsidiaria la suspensión del proceso, al argumentar que el acusado tiene 83 años y los hechos presuntamente delictivos ocurrieron cuando tenía más de 65 años.

En este sentido, añadió que, de acuerdo a la jurisprudencia, el plazo para solicitar una reparación civil prescribe a los dos años de haberse archivado la acción penal y aseguró que la acción civil ya venció el 12 de junio de 2026.

Además, sostuvo que Balcázar, como presidente interino, no puede ser sometido a ningún juicio mientras ejerce el cargo y pidió la suspensión del proceso hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que concluye el mandato y asumirá la derechista Keiko Fujimori, ganadora de las elecciones presidenciales.

Por su parte, el Ministerio Público rechazó los pedidos de la defensa y argumentó que la acusación se encuentra dentro del plazo establecido. De acuerdo con su interpretación de la normativa, la acción civil vencería el 17 de junio de 2027.

El juez informó que se reserva la decisión y notificará a las partes correspondientes.

El pasado febrero, el Congreso nombró a Balcázar como jefe del Gobierno de transición. En ese momento, su abogado argumentó que, al tratarse de un proceso iniciado antes de que asumiera la jefatura de Estado, el mandatario no cuenta con la inmunidad que otorga el cargo ni con la prerrogativa que le corresponde por su condición de congresista, que ejerce desde 2021.

Pariona también reconoció que fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque fueron depositados en cuentas personales del actual gobernante, pero dijo que esto se hizo "por un tema administrativo" y el dinero se destinó a la institución.

Balcázar fue notificado de la fecha de inicio del juicio el pasado 5 de septiembre, por lo que ya conocía su situación procesal cuando se presentó como candidato para suceder como presidente interino al derechista José Jerí, destituido por presuntas acusaciones de tráfico de influencias.