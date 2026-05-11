Balotaje en Perú: Roberto Sánchez es el casi seguro contendor de Keiko Fujimori

Roberto Sánchez, candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, disputaría la segunda vuelta de las elecciones frente a la derechista Keiko Fujimori, con un ajustado margen sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, que se hace prácticamente irreversible al alcanzar el 99,68% del escrutinio.

Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), faltan por contabilizar cerca de 60.000 votos, y Fujimori tiene 17,17% de los sufragios válidos al sumar 2.867.517.

La hija de Alberto Fujimori es seguida por Sánchez, con el 12% y 2.003.902 sufragios; mientras que López Aliaga queda tercero con 11,91% y 1.989.428 votos.

El problema para el candidato de Renovación Popular es que aunque la diferencia con Sánchez es de apenas 14.474 votos, para superarlo debería conseguir al menos la cuarta parte de los votos que faltan por contar y el izquierdista no incrementar su votación.

Sin embargo, en Lima, la única zona de Perú donde López Aliaga es el candidato más votado con alrededor del 20%, apenas quedan por escrutar unos 16.000 votos; frente al mayor apoyo que Sánchez ha sumado en zonas rurales.

La segunda vuelta presidencial en Perú está programada para el 7 de junio.