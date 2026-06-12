La reciente elección presidencial en Perú ha dejado al país en un estado de parálisis e incertidumbre. Con un conteo de votos que se prevé extremadamente lento, la estabilidad de la nación vecina vuelve a estar en jaque.

Frente a este escenario, Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, advirtió este viernes en Cooperativa que "independientemente de quién gane, va a ser por muy pocos votos y eso le va a quitar legitimidad".

"Un triunfo tan apretado le va a quitar apoyo, y eso va a hacer aún más difícil la principal tarea que tendrá el próximo presidente o presidenta del Perú: más allá de su gestión política, romper con este ciclo de gobiernos que no terminan”, puntualizó el experto.

Rojas también abordó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, advirtiendo que "ya supera la duración de la Primera Guerra Mundial", lo que "sin duda que nos llama a reflexionar en torno a una guerra que es muy importante, pero que ha tendido a quedar invisibilizada en el último tiempo producto de toda la situación en Medio Oriente".

Mientras que, a 100 días del inicio de las hostilidades en el Golfo Pérsico, la situación para la administración de Donald Trump parece estar lejos de una resolución militar clara. El analista internacional sostuvo que el conflicto se ha extendido mucho más de lo planificado originalmente por el Pentágono.

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