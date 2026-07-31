Candy Fabio, oficial de protección de Unicef, afirmó que la actual Ley de Responsabilidad Adolescente "ha mostrado ser efectiva en sus casi 20 años de implementación", pese a que el Gobierno de Kast prepara reformarla ante los mediáticos casos de violencia -tanto delincuencial como escolar- surgidos el último tiempo.

"Si uno mira solo la última década, del 2015 al 2023, estamos hablando de una baja considerable de participación de adolescentes en la comisión de delitos. En el 2015, fueron más de 44 mil los que se vieron involucrados, pero rápidamente en el 2018 ya eran 33 mil", afirmó.

"Luego, hubo un pequeño aumento en el 2019 a 34 mil, que probablemente está vinculado a la movilización social (del estallido); después, baja entre 2020 y 2021 por la pandemia, básicamente. Pero el aumento no es considerable y aún en el 2023 sigue siendo menor que en el 2015", sostuvo Fabio.

"Está instalada en la percepción de la ciudadanía dos cuestiones: una, que pareciera ser que son solo los adolescentes los que cometen delitos. Sin embargo, en el 2023 solo el 6,5% de los infractores era adolescente, y solo el 4,1% de los adolescentes entre 14 y 17 años ha cometido delito o se vio involucrado en alguno durante el 2023", cifró la autoridad de Unicef.

"La otra cuestión que está muy instalada es que pareciera ser que los adolescentes, cuando cometen delitos, no son imputables, pero resulta que los mayores de 14 años son imputables, cumplen sanciones en el medio libre y, frente a delitos graves, cumplen castigos privativos de libertad", expresó.

"Entonces, estos números que yo le menciono en esta entrevista dan cuenta de que la propia ley que el país se ha dado con distintos ajustes ha permitido un mejor sistema de Justicia", dijo Fabio, que, de todos modos, se mostró a favor de "revisar cuál es la respuesta programática más efectiva para prevenir que los adolescentes se involucren en delitos. Por eso hablamos de prevención (...), revisar la edad penal o aumentar sanciones no va a resolver la situación".

LEER ARTICULO COMPLETO