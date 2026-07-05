Candidato derrotado por Keiko Fujimori calificó de "ilegítimo" el futuro gobierno

El excandidato de izquierda Roberto Sánchez, que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, consideró ilegítima a su rival y anunció que liderará un frente patriótico para recuperar la democracia en el país vecino.

Este domingo en un local de su partido, Juntos por el Perú, Sánchez, junto a miembros de su formación y simpatizantes, dio una rueda de prensa para reconocer su triunfo dentro del territorio peruano, donde ganó a Fujimori con el 50,08% de los votos en 16 de las 24 regiones del país.

"Agradecemos a los más de 9 millones de compatriotas (que lo apoyaron) con convencimiento democrático para recuperar la democracia, darle justicia a los mártires del sur, derogar las 'leyes procrimen' y lograr la libertad a nuestro presidente Pedro Castillo, con una exigencia ética de reparación frente al golpismo peruano presente en el Parlamento", dijo Sánchez.

También insistió en que el futuro Gobierno de Fujimori "nace con una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza, con un rechazo por la mayoría de los territorios del Perú".

En este sentido, exigió a Fujimori la creación de una comisión que investigue las 50 muertes de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 para identificar y sancionar a las autoridades políticas que permitieron "el uso desproporcionado de la fuerza".

"Mientras eso no esté con voluntad política en la mesa para identificar, sancionar y reparar con los propios familiares, no hay nada que conversar", subrayó.

Derogar las conocidas 'leyes procrimen'

También pidió a la excandidata de derecha derogar las conocidas como 'leyes procrimen', un conjunto de normas aprobadas en los últimos dos años en el Congreso, que según expertos han contribuido al auge del crimen organizado, y afirmó que el pueblo exige la liberación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

"Mientras no haya consideración de estas medidas urgentes y prioritarias no le creemos nada, no le tenemos confianza y acá estaremos dispuestos a caminar con nuestro pueblo hasta las últimas consecuencias por justicia, dignidad y soberanía", afirmó.

El político de izquierda sostuvo que en estas últimas elecciones ha consolidado con mayor fuerza una convicción democrática para ser un proyecto que ahora "está afianzado en la legitimidad del voto y de la victoria popular que hoy el Perú nos ha dado".

"Miren, el Perú está pintado de verde y van a sentir que es la fuerza democrática cada día de Gobierno", sostuvo.

Impugnación

El candidato reiteró que impugnaron el resultado electoral porque "no ha habido transparencia total, trazabilidad y cambiaron las reglas del juego a días de la segunda vuelta", en referencia al cambio de procedimiento de la llegada y conteo del voto en el exterior.

"Cuando hay una intención siniestra de manipular esa votación, ellos son los que han causado esa nulidad y hemos acudido en nuestro derecho democrático a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una petición, una demanda y una medida cautelar", recordó.

Además, agregó que son conscientes de la responsabilidad de liderar un proyecto democratizador de la justicia, la riqueza y los derechos de todos los pueblos.