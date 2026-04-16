Segundo lugar en Perú se define voto a voto: solo 7.900 sufragios separan a los candidatos

La justicia electoral definirá, a través de más de 5.200 actas impugnadas, al rival de la candidata derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, un lugar que se disputan voto a voto el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga.

Con el 92,96 % del escrutinio, la brecha entre el exministro Sánchez, socio político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y de López Aliaga, empresario y exalcalde de Lima (2023-2025), es de cerca de 7.900 votos.

El martes, el candidato del izquierdista partido Juntos por el Perú desbancó al candidato del ultraconservador partido Renovación Popular de la segunda posición del escrutinio que da acceso a la segunda vuelta, tras ascender desde el sexto lugar gracias al cómputo del voto de zonas rurales, donde es el más votado.

Todavía faltan por procesar el 1,39 % de actas, principalmente del exterior, donde López Aliaga obtiene más votos, pero también de algunas zonas rurales como la sureña región andina de Cusco, donde Sánchez es el que logra mayores preferencias.

Asimismo, el 5,23 % de las actas, equivalentes a más de 5.200, han sido impugnadas por presentar inconsistencias o irregularidades que deben ser resueltas por el sistema de justicia electoral de Perú.

En primer lugar, estas actas serán revisadas por los jurados electorales especiales establecidos en cada uno de los distritos electorales, y en caso de una apelación, esta llegará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima instancia electoral del país.

Actualmente, con el 92,96 % escrutado, la derechista Keiko Fujimori tiene asegurada la primera plaza y el pase a la segunda vuelta con el 17,06 % de los votos válidos, equivalentes a 2.677.344 papeletas; seguida de Sánchez, con el 11,97 % y 1.879.227 votos; y de López Aliaga, con el 11,91 % y 1.869.987 sufragios.

Así, el escrutinio de los votos entra en su etapa final mientras López Aliaga incide, sin todavía aportar pruebas concretas, en denunciar un supuesto "fraude" en su contra, e incluso ha ofrecido recompensas de hasta 20.000 soles (unos 5.800 dólares) a quien le envíe pruebas que le permitan sustentar sus acusaciones, a la vez que ha pedido anular las elecciones y detener al organizador del proceso.

Las misiones de observación electoral determinó que el proceso fue transparente y creíble, pese a los grandes retrasos en la apertura de numerosos centros de votación en Lima por falta de material electoral, lo que llevó a que trece locales abrieran el lunes y no el domingo.

El escrutinio está resultando lento ante la complejidad de una papeleta de votación que contenía un total de 35 candidatos presidenciales y cinco elecciones simultáneas con 37 partidos en total, para presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes del Parlamento Andino.