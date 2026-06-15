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Tópicos: Mundo | Perú

Gobierno de Perú denuncia la destrucción intencional de un milenario geoglifo prehispánico

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El denominado “Triple Espiral” formaba parte de un complejo arqueológico de 1.500 hectáreas en la región de La Libertad, que conserva vestigios de ocupación humana de hasta 11.000 años de antigüedad.

Gobierno de Perú denuncia la destrucción intencional de un milenario geoglifo prehispánico
 Gobierno de Perú

Las autoridades sospechan que el hecho podría estar vinculado a recientes operativos de desalojo de ocupaciones ilegales en terrenos protegidos.

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El Ministerio de Cultura de Perú denunció este lunes la destrucción total e intencional de un geoglifo prehispánico de más de mil años de antigüedad perteneciente a culturas de la costa norte del país andino.

A través de un comunicado, el Ministerio informó sobre la destrucción del geoglifo denominado Triple Espiral, que formaba parte del patrimonio nacional y pertenecía a la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo, ubicado en la región norteña de La Libertad.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad expresó su "más enérgico rechazo y condena" ante la desaparición de este bien arqueológico.

La DDC agregó que especialistas de la administración de Cultura y de la Policía Nacional del Perú (PNP) constataron que el geoglifo "fue borrado de manera intencional mediante la remoción manual del terreno", lo que ocasionó la pérdida total de esta evidencia arqueológica asociada al culto y manejo del agua en las antiguas sociedades de la costa norte de Perú.

El Ministerio detalló que el suceso ocurrió pocos días después de ejecutar un operativo de recuperación extrajudicial de terrenos en la zona intangible, realizado en coordinación con la Municipalidad Distrital de Laredo y la Policía.

Durante la intervención, se retiraron construcciones ilegales y se desalojó a personas que ocupaban indebidamente terrenos estatales administrados por el sector, señala el texto.

La cartera añadió que la secuencia de los hechos permite presumir que la destrucción del geoglifo "constituiría una represalia contra las acciones de recuperación y defensa del patrimonio cultural ejecutadas por el Estado".

Así mismo, el comunicado señala que durante la inspección posterior al atentado, se hallaron evidencias que serán incorporadas a las investigaciones destinadas a identificar y sancionar a los responsables.

La Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo comprende más de 1.500 hectáreas bajo tutela estatal y conserva evidencias de ocupación humana desde hace aproximadamente 11.000 años hasta el siglo XV d. C., lo que la convierte en un importante espacio para la investigación científica y la preservación de la memoria histórica de Perú.

El Ministerio de Cultura anunció que impulsará las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes para determinar responsabilidades y solicitó que las investigaciones se desarrollen con la máxima celeridad.

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