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Tópicos: Mundo | Perú

Modelo-cantante-influencer peruana fue detenida por proxenetismo y trata de personas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Nadeska Widausky fue arrestada en Lima a solicitud de Interpol.

Desde Bélgica se la liga al crimen organizado y la explotación sexual.

Modelo-cantante-influencer peruana fue detenida por proxenetismo y trata de personas
 Perú 21

Widausky es conocida en el país vecino por su ostentoso estilo de vida, continuos viajes al extranjero y relaciones sentimentales con deportistas.

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La Policía de Perú detuvo en Lima a la modelo peruana Nadeska Widausky, de 33 años, debido a una solicitud de Interpol desde Bélgica por delitos de proxenetismo, trata de personas y robo con violencia o amenaza, entre otros cargos.

Jorge Antonio Pérez, jefe de la División de Búsqueda y Capturas de Prófugos Internacionales de Interpol, informó que la captura de Widausky se realizó con ayuda de la Dirección de Inteligencia en virtud de una petición emanada desde la ciudad belga de Brujas.

La Policía de Perú añadió, en un comunicado, que la detenida está presuntamente vinculada con investigaciones ligadas crimen organizado y lavado de dinero, por los delitos de "trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros delitos conexos" que contemplan una pena de hasta 20 años de cárcel.

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Según medios locales, la también "influencer" y cantante fue detenida en una céntrica avenida del distrito de Jesús María, de la capital peruana.

La modelo era conocida en los programas de espectáculo por su ostentoso estilo de vida, continuos viajes al extranjero y sus relaciones sentimentales con figuras del deporte y artistas.

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