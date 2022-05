Caos en los aeropuertos británicos por las cancelaciones de vuelos

Centenares de pasajeros sufren esta semana, en varios aeropuertos de Reino Unido, las consecuencias atribuidas a los recortes de personal de varias compañías aéreas durante la pandemia como cancelaciones de vuelos, incluso sin previo aviso y en días que coinciden con vacaciones escolares, o la espera en largas filas para atravesar los controles de seguridad.

El Gobierno británico apuntó hacia la responsabilidad de las aerolíneas por no haber preparado de forma suficiente el regreso de los viajeros a los aeropuertos, una vez superada la fase crítica de la pandemia.

La aerolínea de billetes baratos easyJet canceló más de 200 vuelos esta semana y hasta el próximo 6 de junio desde el aeropuerto londinense de Gatwick, en unas fechas importantes en el Reino Unido al coincidir con vacaciones escolares.

En la jornada de hoy, easyJet ha cancelado 42 vuelos desde Gatwick, lo que ha afectado a unos 600 pasajeros.

En un principio, easyJet vinculó estos problemas a un reciente fallo informático, pero también por no disponer de personal necesario para atender los numerosos vuelos programados.

El aeropuerto de Gatwick pidió hoy a los pasajeros, a través de su cuenta de Twitter, que lleguen con bastante tiempo de anticipación a la terminar aérea -al menos dos horas antes para los vuelos europeos y tres para los de larga distancia-.

So after spending 8 hours at @manairport yesterday, hours queuing at T2 bag drop, then security, to then find our flight delayed (with no information), @TUIUK cancelled our entire holiday to Kos (booked in 2020) by TEXT message (!) as we sat waiting at the departure gate 1/3 pic.twitter.com/poyHBLbkp8