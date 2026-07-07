En medio de escándalo, Farage dimite como diputado para revalidar apoyo ciudadano en próxima elección

Nigel Farage, líder del partido populista de derecha Reform UK, anunció este martes su dimisión como diputado, con el objetivo de presentarse de nuevo a una elección parcial en su circunscripción y revalidar el apoyo del electorado tras varios escándalos sobre financiación.

"Hoy dimito como diputado por Clacton on Sea (sureste de Inglaterra), forzando por tanto una elección parcial", dijo en una rueda de prensa el político de 62 años, para después añadir que se presentará a la reelección del escaño y "luchará para ganar y continuar la revolución política" iniciada por su partido.

Farage aseguró que quería dejar su futuro político en manos de la gente de su circunscripción y no de los medios de comunicación, después de que se revelase el domingo que no declaró ante el Parlamento donaciones recibidas del aristócrata británico George Cottrell, condenado en Estados Unidos, lo que podría incurrir en una infracción de las normas de la Cámara.

Tras las peticiones de algunos partidos de abrir una investigación parlamentaria sobre esas donaciones, Farage insistió: "No he hecho nada malo. No he infringido la ley de ninguna forma. No he utilizado dinero público de mala manera".

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien hace unas semanas anunció su propia dimisión, declaró hoy que la decisión de Farage de forzar unos comicios es una "maniobra desesperada", porque "está metido hasta el cuello en un asunto de corrupción".

Por su parte, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, afirmó que Farage había actuado "motivado por el ego" y opinó que los votantes de Clacton on Sea verán con malos ojos que su diputado les haga perder tiempo por "una pataleta".

La apuesta de Farage

Con esta decisión, Farage, que lidera las encuestas de intención de voto para ser primer ministro de cara a las próximas elecciones generales de 2029, previsiblemente busca probar su apoyo electoral en las urnas en medio de los escándalos y ver hasta qué punto le pueden pasar factura.

"Si gano, ganan ustedes; pero si pierdo, ganan ellos y nosotros, con los dos partidos tradicionales (el Laborista y el Conservador), nunca conseguiremos el cambio fundamental que necesitamos para arreglar las fracturas del Reino Unido", agregó.

En su comparecencia, también denunció un "acoso" mediático de la prensa durante años -tanto a título personal como a sus allegados- y dijo que no tolerará que "se intimide a su familia".

Según publicó el diario The Sunday Times, Cottrell, que cumplió ocho meses de condena en EE.UU. por fraude electrónico tras declararse culpable en 2017, proporcionó apoyo financiero y en especie a Farage durante el año previo a su elección como diputado el 4 de julio de 2024.

Entre ese apoyo figuraría la contratación y pago de personal de seguridad y para gestionar sus redes sociales antes de los comicios, así como permitirle utilizar una propiedad de cinco plantas en Londres -situada cerca del Palacio de Buckingham- que Cottrell tenía alquilada.

Antes de conocerse el caso de Cottrell, Farage ya afrontaba otra investigación parlamentaria tras no informar a la Cámara sobre un "regalo" de 5 millones de libras (5,8 millones de euros) de parte del magnate de las criptomonedas Christopher Harborne previo a ser elegido diputado.

Las normas electorales británicas obligan a los diputados a declarar determinados donativos y beneficios relacionados con su actividad política, incluidos los recibidos en los doce meses anteriores a su elección.

En concreto, deben registrar los regalos superiores a 300 libras (351 euros o 401 dólares) percibidos en ese período, salvo cuando esos presentes "no pudieran razonablemente considerarse" vinculados a su actividad política.

Partidos no disputarán el escaño de Farage: Acusan estrategia encubridora

Con la dimisión de Farage como parlamentario, los procesos de investigación quedan suspendidos hasta conocer el resultado de las elecciones y se retomarían en caso de ser reelegido.

Las elecciones parciales de Clacton podrían celebrarse como muy pronto un jueves de entre principios y mediados de agosto. De acuerdo con medios británicos. El coste de una cita electoral de este tipo puede superar las 200.000 libras (234.000 euros) y Reform UK ya se ha ofrecido a sufragarlo.

Sin embargo, los principales partidos británicos anunciaron que no presentarán ningún candidato en las elecciones parciales provocadas por la dimisión de Farage, al considerar que son una estrategia que busca encubrir sus escándalos financieros.

El órgano rector del Partido Laborista, el Comité Ejecutivo Nacional, rechazó esta tarde disputar el escaño de la circunscripción de Clacton-On-Sea, argumentando que estas elecciones forzadas son un "circo" y que la investigación parlamentaria que enfrenta Farage sobre presuntas donaciones no declaradas "debe seguir su curso".

"Nigel Farage está envuelto en un escándalo de corrupción y está intentando desesperadamente cambiar de tema. Es patético y el Partido Laborista no va a tolerarlo", comentó un portavoz de la formación de izquierdas, actualmente al frente del Gobierno británico.

En el Partido Conservador, principal fuerza de la oposición, también dijeron que no concurrirán a las urnas de unas elecciones que, a su juicio, son "fraudulentas" y con el objetivo de "distraer" al electorado.

"Presentaremos un candidato en las verdaderas elecciones parciales, las que seguirán a la investigación de ética sobre las dudosas finanzas de Nigel Farage", dijo Badenoch, su timonel.

El líder de los Liberaldemócratas -tercera fuerza-, Ed Davey, aseguró que el Gobierno británico debe "bloquear" la dimisión de Farage hasta que se concluyan las pesquisas parlamentarias: "Si una elección parcial se lleva a cabo, todos los partidos deberían apartarse. No podemos dar oxígeno a este proyecto de vanidad".