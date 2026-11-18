El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido y de la fallecida princesa Diana, afirmó en una entrevista publicada este miércoles que estaría dispuesto "al cien por cien" a servir de nuevo en el Ejército británico si fuera necesario para defender a su país en una eventual guerra contra Rusia.

En una conversación con el pódcast 'Ukraine: The Latest' del diario británico 'The Telegraph' durante una visita no anunciada a Lviv (Ucrania), sugirió que el Reino Unido estuvo en conflicto con Rusia durante la última década, y añadió: "El hecho de que no haya drones, balas y cohetes volando hacia nosotros no significa que no estemos en guerra".

"Si me pidieran que me alistara de nuevo, si fuera necesario, estaría allí al cien por cien para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y personal militar", continuó el duque de Sussex.

El duque de Sussex manifestó su disposición a retomar las armas en caso de que su país enfrente una confrontación militar directa. (FOTO: EFE)

Harry, de 42 años, sirvió en las Fuerzas Armadas británicas durante diez años, entre 2005 y 2015, llegando a alcanzar el rango de capitán en el Cuerpo Aéreo del Ejército. Fue enviado a Afganistán en dos ocasiones, y también estuvo destinado un tiempo en Estados Unidos y en Australia para realizar entrenamientos.

En el adelanto de la entrevista publicada esta tarde por 'The Telegraph', Harry dijo que "todos deberíamos estar nerviosos" ante la situación geopolítica actual, y en lo que se refiere a Rusia, aseveró que Europa había "tomado conciencia de la amenaza" que representa ese país, pero dijo que le preocupaba que el continente pudiera "volverse contra sí mismo".

La postura ante la guerra en Ucrania

El príncipe, que había vivido los últimos seis años en California (EE.UU.) con su familia hasta su regreso al Reino Unido en agosto, también emitió una crítica velada al presidente estadounidense, Donald Trump, aunque sin mencionarlo, con respecto a la posición de su Ejecutivo sobre la guerra de Ucrania.

"Creo que hubo una gran diferencia entre lo que siente la sociedad estadounidense con respecto al apoyo a Ucrania, que creo que es increíblemente alto (...) en comparación con cierto grupo, o en este caso una Administración que pensaba de manera diferente", comentó Harry.

Harry subrayó que "el hecho de que no haya drones, balas y cohetes volando hacia nosotros no significa que no estemos en guerra". (FOTO: EFE)

En este sentido, se mostró confiado en que, tras los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses, "las cosas van a cambiar" a partir de enero, con la toma de control de la Cámara de Representantes y el Senado por parte de los demócratas.

Harry, que visitó Ucrania el pasado fin de semana por cuarta vez desde el principio de la guerra, afirmó que el país estaba "ganando la guerra" contra Rusia, pero insistió en que es necesario que Moscú tenga "algún tipo de estrategia de salida".

"Hay mucho que podemos aprender de Ucrania. Creo que el mundo entero tiene mucho que aprender de Ucrania", expresó.