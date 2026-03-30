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Tópicos: Mundo | Reino Unido | Familia real británica

Revelan cáncer que sufrió el príncipe Felipe durante ocho años

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

La obra, titulada "Reina Isabel II", expuso que al exDuque de Edimburgo le diagnosticaron la enfermedad en 2013, pero ello no le impidió cumplir con sus compromisos reales.

Según el autor, el marido de la fallecida reina "no quería llegar a los 100 años" porque "detestaba el alboroto que suele acompañar a tales eventos".

Revelan cáncer que sufrió el príncipe Felipe durante ocho años
 Archivo

"La última noche de su vida, se deshizo de sus enfermeras, se sirvió una cerveza y la bebió en el salón de Roble: a la mañana siguiente, se levantó, se bañó, dijo que no se sentía bien y falleció en silencio", reveló el autor del libro.

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El príncipe Felipe, marido de la fallecida reina británica Isabel II, padeció cáncer de páncreas durante ocho años pero ello no le impidió cumplir con muchos de sus compromisos oficiales, según reveló un libro sobre la monarquía.

Al príncipe le diagnosticaron una forma inoperable de cáncer de páncreas en 2013 en un hospital de Londres, cuando tenía 91 años, de acuerdo con un nuevo libro de la realeza del historiador Hugo Vickers, cuyos extractos fueron publicados por el 'Daily Mail'.

Según Vickers, se estimaba que, tras el diagnóstico, el marido de la reina no volvería a aparecer en público, algo que no ocurrió.

El príncipe Felipe, cuyo título de duque de Edimburgo ostenta ahora su hijo menor, el príncipe Eduardo, continuó desempeñando funciones públicas hasta 2017, cuando comunicó su retirada, y murió el 9 de abril de 2021 en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres.

"No quería llegar a los 100 años"

El libro de Vickers se titula "Reina Isabel II" y ofrece detalles sobre la salud del príncipe en sus últimos años.

Según el autor, el príncipe Felipe "no quería llegar a los 100 años" porque "detestaba el alboroto que suele acompañar a tales eventos".

Vickers señala que hubo "momentos de tranquilidad" en sus últimos días en Windsor. "La última noche de su vida, se deshizo de sus enfermeras, se desplazó por el pasillo con su andador, se sirvió una cerveza y la bebió en el salón de Roble", indicó.

"A la mañana siguiente, se levantó, se bañó, dijo que no se sentía bien y falleció en silencio. Para entonces llevaba casi ocho años conviviendo con el cáncer de páncreas, mucho más tiempo que el habitual desde el diagnóstico", agregó el autor.

Isabel II y el príncipe Felipe se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster, en Londres. Con motivo de la boda, el entonces rey Jorge VI le concedió al príncipe el título de duque de Edimburgo.

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