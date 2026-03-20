Investigación apunta a posible identidad de Banksy tras años de misterio

Una investigación periodística reactivó una de las mayores incógnitas del arte contemporáneo, luego de que la agencia Reuters reuniera antecedentes que apuntan a la posible identidad de Banksy, el reconocido artista urbano cuya figura se ha mantenido en el anonimato durante décadas.

El reportaje de la agencia sostiene que el autor detrás del seudónimo sería Robin Gunningham, un hombre originario de Bristol nacido en 1973, una hipótesis que ya había sido planteada en 2008, pero que ahora suma nuevos documentos y antecedentes que la respaldan.

Uno de los episodios analizados se sitúa en Ucrania, donde a fines de 2022 apareció un mural en un edificio destruido en la localidad de Horenka, en las afueras de Kiev. En el lugar había llegado una ambulancia con tres ocupantes, entre ellos el fotógrafo Giles Duley, conocido por su trabajo en zonas de conflicto, junto con Robert Del Naja, músico de Massive Attack y figura clave en la escena del grafiti en Bristol.

La investigación también revisó registros migratorios que dan cuenta de que Duley y Del Naja ingresaron juntos a Ucrania en octubre de ese año, lo que abrió interrogantes sobre la identidad del tercer integrante del grupo.

Otra pista relevante surgió en Estados Unidos, a partir de un antiguo informe policial de Nueva York que detalla la detención de un hombre en 2000 por intervenir una publicidad durante la Semana de la Moda. Según el documento, el detenido firmó con el nombre Robin Gunningham.

A estos antecedentes se suman registros y testimonios que indican que el artista habría cambiado legalmente su identidad, adoptando el nombre David Jones, lo que dificultó su rastreo en bases de datos públicas. Fuentes citadas por Reuters aseguran que una persona con ese nombre y fecha de nacimiento coincidente ingresó a Ucrania en la misma fecha que Del Naja.

Pese a la publicación, el entorno del artista manifestó su rechazo. El abogado de Banksy advirtió que revelar su identidad podría afectar su seguridad y su trabajo, argumentando que ha sido objeto de conductas hostiles en el pasado.

La agencia, sin embargo, defendió la difusión de los antecedentes, señalando que se trata de una figura con alta influencia en el arte, la cultura y el debate público, lo que justifica el interés informativo.

Cabe destacar que el artista se ha consolidado como una figura singular, con intervenciones que combinan crítica social y alto valor en el mercado.

A juicio de expertos, si su identidad llegara a confirmarse, el interés en torno a Banksy no desaparecería, ya que su propuesta trasciende la figura individual y se sostiene en una estrategia que ha sabido combinar arte, misterio y visibilidad global.