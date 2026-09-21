Reino Unido creará tribunales específicos para violaciones y delitos sexuales

El primer ministro británico, Andy Burnham, anunció este lunes que en los próximos dos años se habilitarán en la jurisdicción de Inglaterra y Gales tribunales especializados para juzgar casos de violación y delitos sexuales.

El laborista afirmó que, durante mucho tiempo, las víctimas de este tipo de agresiones "se han sentido abandonadas por el sistema de justicia", "esperan años para obtener justicia" y las tasas de procesamiento por violación "siguen siendo vergonzosamente bajas".

"Esto no puede seguir así. Por eso, estos importantes cambios pretenden reequilibrar la balanza de la justicia y poner a las víctimas en primer lugar", afirmó el jefe del Gobierno en un comunicado.

La reforma, que costará en torno a 23 millones de libras (más de 29 mil millones de pesos chilenos) con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia, contempla que todos los tribunales cuenten con al menos una sala dedicada a este tipo de casos.

Las víctimas dispondrán de una entrada y un espacio de espera privados para evitar el contacto con el acusado, y podrán seguir la vista de la causa y declarar desde otra sala mediante videoconferencia. Actualmente, algunas de estas disposiciones ya se pueden solicitar, pero su aplicación no es obligatoria y depende de la disponibilidad.

El personal de los tribunales recibirá además formación sobre trauma, y se asignará una única persona de contacto a cada afectada.

A partir de octubre, los juicios tendrán una fecha fija en lugar de incluirse en listas abiertas, a fin de ofrecer certidumbre y priorizar el bienestar de las víctimas, indicó el Gobierno en su nota.

Las medidas han sido bien recibidas por organizaciones que llevaban años denunciando la revictimización de las personas afectadas debido a las trabas en el sistema judicial.

La directora ejecutiva de Rape Crisis en Inglaterra y Gales, Ciara Bergman, dijo que los cambios son un "paso adelante" y reflejan "la urgencia de garantizar que los tribunales estén preparados para cumplir sus funciones y respondan debidamente a las necesidades de las víctimas y supervivientes".