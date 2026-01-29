Starmer apuesta en China por el deshielo con Pekín tras casi dos décadas de fricción

El primer ministro británico, Keir Starmer, apostó este jueves en Pekín por abrir una nueva etapa de deshielo con China tras casi dos décadas de fricción, al reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, con quien se comprometió a relanzar la relación bilateral y a construir una "alianza estratégica consistente y a largo plazo".

"China es un actor vital a escala global", afirmó Starmer al inicio del encuentro, durante el que defendió que el acercamiento con Pekín puede contribuir a aliviar el coste de vida en el Reino Unido.

Xi, por su parte, calificó de "imperativo" incrementar el diálogo entre ambos países ante un mundo "turbulento", y se mostró confiado en que él y su interlocutor "resistirán el juicio de la historia" si son capaces de superar las diferencias.

El mandatario británico es el primer jefe de Gobierno del Reino Unido que visita China desde 2018, y llegó acompañado de miembros de su gabinete y de una delegación empresarial integrada por representantes de firmas como HSBC, GSK, Jaguar y Land Rover.

Según datos oficiales, China es el tercer socio comercial del Reino Unido, con un superávit bilateral de 42.000 millones de libras (48.463 millones de euros).

Acuerdos, visados y pragmatismo económico

Durante la reunión con Xi, este adelantó que China estudiaría la posibilidad de eximir de visado a los ciudadanos británicos.

Horas más tarde, el Gobierno británico confirmó que China aplicará esa exención para visitas de hasta 30 días por turismo o negocios, lo que pondrá al Reino Unido "en línea con los otros 50 países", entre ellos Francia, Alemania, Italia, Australia o Japón, según Downing Street.

Por ahora no se ha precisado ni la fecha de entrada en vigor ni la duración de la medida. En 2023, unos 620.000 británicos viajaron a China, según la Oficina Nacional de Estadística.

"Ambas partes debemos promover los intercambios personales y culturales, y facilitar los viajes", señaló Xi a Starmer durante su encuentro.

Posteriormente, Starmer fue recibido de forma oficial por el primer ministro chino, Li Qiang, con quien presidió la firma de una decena de acuerdos bilaterales en áreas como comercio, salud, deportes, seguridad alimentaria o migración irregular.

Entre los convenios firmados destaca uno de cooperación en inmigración ilegal y crimen organizado transnacional, orientado a reforzar la colaboración para frenar la llegada irregular de migrantes al Reino Unido, así como un canal bilateral para promover alianzas en sectores como salud, servicios financieros, educación y comercio.

Las partes acordaron además realizar un estudio de viabilidad para un futuro tratado bilateral de comercio de servicios, junto a compromisos para impulsar las exportaciones, reforzar la comisión económica conjunta y ampliar la cooperación en los ámbitos deportivo, educativo y de seguridad agroalimentaria.

Según Downing Street, se registraron avances en la cooperación contra las redes de tráfico que operan en el Canal de la Mancha -el 60 % de los motores usados en pequeñas embarcaciones que cruzaron el Canal en 2025 eran de fabricación china-, en los aranceles al whisky y en la posibilidad de facilitar los viajes entre ambos países.

Li elogió los esfuerzos del laborista por mejorar los vínculos bilaterales, que dijo han sido "ampliamente bien recibidos" en ambas capitales, y subrayó que los pueblos de Reino Unido y China desean una relación basada en la "cooperación abierta".

Starmer coincidió en que es necesario un diálogo más "abierto y franco" para afrontar tanto las oportunidades como las discrepancias.

Resultados concretos y diálogo maduro

En declaraciones a la prensa desde la Ciudad Prohibida, Starmer describió el viaje como "productivo", con "resultados concretos", y defendió que actúa "siempre en el interés nacional".

Según dijo, una relación más sólida con China puede ayudar a hacer frente a los retos económicos en el Reino Unido.

En el plano diplomático, la visita incluyó una reunión entre el jefe del Consejo de Seguridad Nacional británico, Jonathan Powell, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en la que, según Downing Street, se abordó la situación en Ucrania, entre otros asuntos.