Londres prohíbe ingreso de figuras de redes de EE.UU., por "antisemitismo"

El Reino Unido vetó la entrada de dos personalidades de izquierda de Estados Unidos -Cenk Uygur y su sobrino Hasan Piker-, por ser abiertamente críticos con el gobierno Israel, algo que Londres cree podría "fomentar el antisemitismo".

Así, la ministra de Interior, Shabana Mahmood, impidió que el turco-estadounidense Uygur, fundador y presentador del programa de entrevistas The Young Turks; y Piker, quien tiene su propio programa, pudieran participar esta semana en la conferencia sobre cine SXSW.

Uygur también tenía previsto estar en un evento organizado por estudiantes de la Universidad de Oxford.

"Intenté tomar un vuelo a Londres para asistir al festival SXSW y dar una conferencia en Oxford. Me han prohibido la entrada por criticar a Israel. ¿Acaso seguimos siendo libres? Esto es opresión de los ciudadanos occidentales por parte de nuestros propios gobiernos en nombre de otro país", subrayó Uygur.

Por su parte, Piker también usó sus redes sociales para anunciar que el Reino Unido había revocado su visa, "todo a instancias de Israel. Occidente está traicionando los 'valores liberales' por un gobierno extranjero fascista y genocida. Pronto todos nos convertiremos en Israel".

Londres dijo que la medida se justifica porque su presencia en el Reino Unido podría "no ser beneficiosa para el bien público"; y aunque no profundizó en las razones, los medios británicos coinciden en que tienen que ver con la "lucha contra el antisemitismo".