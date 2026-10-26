Reino Unido multará a pasajeros que escuchen música sin audífonos en el Metro

Reino Unido comenzará a multar con hasta £1.000 (unos $1.332.000 chilenos) a los pasajeros que escuchen música, vean videos o realicen llamadas a través del altavoz de sus teléfonos en los vagones del metro, si se niegan a seguir las instrucciones del personal ferroviario.

La medida forma parte de una campaña del Gobierno para reducir las conductas que afectan la convivencia en el transporte público y busca promover el uso de auriculares bajo el lema "Comparte el vagón, no el ruido". También contempla acciones contra la basura y el uso de cigarrillos electrónicos en los autobuses.

El procedimiento establece que, ante una situación de este tipo, el personal del tren deberá pedir primero al pasajero que baje el volumen o utilice auriculares. Si la persona no cumple la instrucción, podrán solicitarle que abandone el servicio en la siguiente estación y, si el caso es denunciado, la Policía de Transporte Británica podrá iniciar un proceso que derive en una multa de hasta £1.000.

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, respaldó la iniciativa y destacó nuevas atribuciones de las autoridades locales para abordar problemas en los autobuses, como el ruido, el vapeo y la acumulación de basura.

En estos vehículos ya existe un mecanismo de sanción distinto al anunciado para el metro ya que la policía puede aplicar multas inmediatas de £100 (unos $133.000 chilenos) a quienes reproduzcan música a alto volumen.

La propuesta causó controversia entre los sindicatos del sector, ya que temen las consecuencias que puedan sufrir los trabajadores al confrontar a los pasajeros.

Unite, organización que representa a trabajadores del transporte, advirtió sobre el aumento de los abusos contra el personal y exigió mayor protección para los conductores de autobuses frente a las agresiones.