Investigadora murió tras romper tubo de ensayo en Rusia: 189 personas en cuarentena

Una investigadora de 28 años murió después de enfermar durante una expedición en Rusia, un caso que encendió las alarmas por un posible brote de peste y que llevó a poner bajo observación a cerca de 200 personas que tuvieron contacto con ella, además de mantener un hospital completo en cuarentena.

La fallecida fue identificada como Daria Shipilova, quien trabajaba en un instituto especializado en la investigación de enfermedades infecciosas. Según reportes de medios locales, la científica se habría enfermado después de romper accidentalmente un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas mientras recolectaba muestras.

Sin embargo, las autoridades rusas no han confirmado que Shipilova haya contraído peste. La agencia sanitaria del país informó que la investigadora padecía una "neumonía de etiología desconocida" y aseguró que los análisis posteriores no detectaron microorganismos relacionados con su trabajo, informó The New York Post.

Un total de 189 personas que podrían haber estado en contacto con Shipilova permanecieron en cuarentena hasta el sábado, entre ellas otros trabajadores del Instituto Antipeste. Hasta ahora, ninguna de las personas identificadas como contactos ha presentado síntomas y sus pruebas han dado negativo.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, evitó precisar qué enfermedad está siendo investigada y se refirió al caso únicamente como una "enfermedad infecciosa peligrosa", además de suspender las actividades públicas programadas en la región.

La posibilidad de que se trate de peste generó preocupación en la zona y llevó a Anna Popova, jefa del organismo ruso de vigilancia sanitaria, a trasladarse desde Moscú hasta la región de Irkutsk después de conocer los antecedentes.

La peste suele transmitirse a través de la picadura de pulgas infectadas que se encuentran en roedores. En este caso, además, se investiga la posibilidad de que se trate de peste neumónica, una variante que puede transmitirse directamente entre personas mediante partículas respiratorias.

Mientras continúan los análisis, las autoridades rusas han señalado que la situación en la región se mantiene estable.