Putin abrió negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca

El presidente ruso, Vladímir Putin, abrió hoy las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que llegaron este sábado a Moscú para reavivar el estancado proceso de paz.

"La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil", dijo Putin al comienzo del encuentro en el que saludó a sus interlocutores en inglés: "Welcome. Nice to meet you".

Añadió que "primero de todo", quería transmitir "los mejores deseos" y "palabras de agradecimiento" al presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Entiendo que, en general, él se enfrenta a una situación complicada. No obstante, no ceja en sus intentos de arreglo, en contribuir a la solución del conflicto ruso-ucraniano", dijo.

Además, destacó que los contactos con los mediadores estadounidenses siempre son "beneficiosos". "Por supuesto, es muy importante la calidad del mediador, la confianza que recibe. Quiero transmitirle que a nosotros nos es cómodo trabajar con usted. Sin duda, el nivel de confianza por nuestra parte es alto", señaló.

"Por nuestra parte, nosotros también les informaremos sobre cómo vemos la situación", señaló.

Con el fin de facilitar la llegada de los mediadores estadounidenses, Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenaron cesar durante tres días los ataques aéreos contra las capitales de su enemigo, Kiev y Moscú.

Al respecto, Putin destacó que Moscú ha suspendido todos los ataques contra Kiev tras recibir la correspondiente propuesta oficial ucraniana, mientras añadió que los del enemigo también se han reducido considerablemente tanto contra la capital como contra el resto del territorio ruso.

Eso sí, explicó que Rusia "hará todo lo posible para garantizar la seguridad del proceso negociador y de los mediadores", pero negó un acuerdo con Kiev para una tregua de tres días "más amplia".

Mientras, Witkoff transmitió a Putin "los mejores deseos" de Trump y agradeció al líder ruso el cese de los bombardeos para garantizar el paso seguro del avión oficial estadounidense.

En la reunión, que tiene lugar en el Gran Palacio del Kremlin, participa también el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario presidencial para la cooperación económica con EE.UU., Kiril Dmítriev.

Los emisarios de EE.UU. llegaron poco después del mediodía a Moscú, pero Putin tuvo hoy una apretada agenda debido al Día de Moscú y a otros actos de cariz electoral, ya que Rusia celebra elecciones legislativas en dos semanas.

La reunión, la primera desde el pasado 22 de enero, tiene lugar menos de dos semanas después de la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe.

Después de la reunión de hoy, Witkoff y Kushner viajarán a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Trump anunció anoche que sus enviados "llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras".

Putin se mostró esta semana dispuesto a recibir a Witkoff y Kushner, pero ha rechazado por el momento tanto un alto el fuego prolongado como una posible cumbre tripartita con EE.UU. y Ucrania, a no ser que sea para firmar la paz definitiva.

Las negociaciones ruso-ucranianas están estancadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tanto Rusia como EE.UU. consideran que los entendimientos alcanzados en la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Alaska -Moscú estaba dispuesto a congelar el frente en el sur si Ucrania cedía todo el Donbás, según la prensa- han perdido toda vigencia.