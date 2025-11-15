Síguenos:
Tópicos: Mundo | Rusia

Rusia continúa su avance en Zaporiyia y se adentra aún más en Pokrovsk

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

En la zona, los soldados de Moscú tomaron la localidad de Yablukove, la tercera en los últimos días.

El Kremlin afirma haber eliminado a más de 500 enemigos en las áreas de Guliaipole y Mirnograd.

Rusia continúa su avance en Zaporiyia y se adentra aún más en Pokrovsk
 EFE (referencial)

El parte castrense ruso también informa sobre la infiltración de destacamentos en la localidad de Ribne, que se encuentra entre la urbe y la ciudad satélite de Nirnograd.

El ejército ruso anunció este sábado nuevos avances en la región ucraniana de Zaporiyia, al tiempo que sus tropas se adentraron aún más en el bastión de Pokrovsk, escenario de la batalla más cruenta en el Donbás.

Según el parte de guerra de Defensa en Telegram, los rusos tomaron Yablukove, otra pequeña localidad en Zaporiyia, la tercera en los últimos días.

Además, las tropas de la agrupación militar Vostok siguen superando las defensas enemigas en dirección al bastión de Guliaipole, de apenas 2.000 habitantes antes de la guerra.

En esa zona, los rusos dicen haber eliminado en la última jornada a 265 soldados, además de dos blindados, una pieza de artillería y una docena de automóviles.

En cuanto a Pokrovsk, las unidades de asalto rusas siguen martillando las posiciones ucranianas en el centro, oeste y en los polígonos industriales.

El parte castrense también informa sobre la infiltración de destacamentos rusos en la localidad de Ribne, que se encuentra entre la urbe y la ciudad satélite de Nirnograd.

Los rusos también habrían avanzado en Mirnograd, tanto en el este y sur de la ciudad, como más recientemente en su barrio occidental.

En las últimas 24 horas, los rusos liquidaron a unos 270 enemigos en esa zona, donde Kiev intenta evitar por todos los medios que Moscú cierre completamente el cerco.

