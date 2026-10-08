Moscú niega que exista un segundo caso de posible peste neumónica

El gobierno ruso, a través del servicio de defensa del consumidor (Rospotrebnadzor) desmintió rumores en las redes sociales sobre la existencia de un segundo caso de peste neumónica en la región siberiana de Irkutsk.

"Estas informaciones no se corresponden con la realidad", aseveró la entidad en respuesta a consultas sobre la versión de que hay un segundo paciente que había contactado con la mujer fallecida por una "neumonía de etiología desconocida".

Fue esta misma entidad la que informó antes de la muerte de Daria Shipílova, de 28 años, y la primera versión dio cuenta de que se contagió al romperse accidentalmente el tubo de ensayo que manipulaba, y que contenía bacterias vivas mientras recolectaba muestras.

Desde entonces, Rospotrebnadzor sólo dice haber detectado dos casos de Covid-19 y dos más de infección rinovírica entre las cerca de 200 personas que tuvieron contactaron con la investigadora.

Medios rusos informaron inicialmente que la "paciente cero" era positiva para la bacteria Yersinia pestis -que se transmite entre animales y humanos- en Tailandia, país al que había viajado recientemente.

Además de la familia y sus colegas, Rospotrebnadzor negó que se hubiera producido un accidente durante el manejo de microorganismos y subrayó que la investigación confirmó que se respetaron todos los protocolos durante el trabajo de laboratorio.

"Eso sólo puede decirlo un diletante. Incluso hipotéticamente (un tubo de ensayo) no se puede derramar ni romper", dijo la madre de la fallecida, quien estaba vacunada y tenía una fuerte inmunidad ante posibles infecciones, recalcó Moscú.

La situación epidemiológica en Irkutsk es "tranquila" y no existen "riesgos epidémicos", y ya se concluyó más del 90% de los análisis a las personas que mantuvieron contacto con Shipílova.