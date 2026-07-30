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Tópicos: Mundo | Rusia | Sucesos

Nuevo pasatiempo entusiasma a los rusos: clases de tiro con yoga

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Ejercicios de equilibrio, respiración y relajación se combinan con pistolas semiautomáticas.

Nuevo pasatiempo entusiasma a los rusos: clases de tiro con yoga
 EFE
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El club de tiro Kalibr de Moscú ha popularizado una nueva actividad que incluye prácticas de tiro con armas semiautomáticas alternadas con sesiones de yoga, causando sensación en la capital rusa.

"El formato es ideal para parejas y a menudo se elige como actividad conjunta", asegura el anuncio de la web de Kalibr.

Los organizadores tratan de vender el evento como "una práctica holística (integral) en la que cada ejercicio te ayuda a comprender mejor tu cuerpo, a concentrarte en el momento presente y a aprender a gestionar tu atención".

Durante la sesión, los participantes realizan ejercicios de equilibrio, trabajan la respiración y dominan técnicas de relajación y concentración, para luego practicar tiro con una pistola semiautomática.

El club ofrece también cursos para manejar armas, entrenar a guardas de seguridad y prácticas de tiro en grupo como pasatiempo, que denomina "fun shooting", por 7.500 rublos (93 dólares) por persona.

Con 13 millones de habitantes, Moscú también vive un crisis de estrés por las complicaciones de una gran ciudad, pero además suma los problemas asociados a la guerra que Rusia lleva a cabo contra Ucrania.

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