Juan Carlos Cruz se reunirá con organizadores de la cumbre sobre abusos

El comité organizador de la cumbre sobre abusos que reunirá a la jerarquía católica esta semana en el Vaticano se reunirá, previo a ésta, con un grupo de cerca de 12 víctimas, entre ellas, el chileno Juan Carlos Cruz, denunciante de Fernando Karadima.

Según consignó la agencia EFE, la confirmación provino de Infancia Robada, institución española que defiende a las víctimas de abusos sexuales sufridos en la Iglesia Católica.

Juan Carlos Cruz será, el miércoles, uno de los asistentes a la reunión previa a la cumbre (que se desarrollará entre el jueves 21 y el domingo 24 de febrero).

Cruz criticó que el obispo Fernando Ramos -quien declaró ante la Fiscalía por presunto encubrimiento de abusos- sea el que represente a Chile en el encuentro.

"Con qué cara estará oyendo estas cosas el obispo designado Ramos para ir a la cumbre en Roma, y luego transmitírselo a sus colegas, algunos a punto de irse a la cárcel", sostuvo Cruz a través de Twitter.

Que se preparen los delincuentes obispos de Chile @episcopado_cl Con q cara estará oyendo estas cosas el obispo designado Ramos para ir a la cumbre en Roma, y luego transmitírselo a sus colegas, algunos a punto de irse a la cárcel! @iglesiachile #NoMásEncubrimiento Delincuentes! https://t.co/a0JZJexn15 — Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 17 de febrero de 2019

Consultado por Cooperativa respecto a qué irá a decir al Vaticano, sostuvo que "ya no hay más tiempo, o las cosas se hacen ahora o no se hacen. Creo que el Papa ha estado trabajando por esto, pero los obispos no le hacen caso".

"Obispos que encubren, obispos que se van; sacerdotes que abusan, sacerdotes que se van. Y la Iglesia tiene que colaborar con la justicia también, eso es lo que voy a decir", explicó.

"Yo voy a hablar de la peste que son, obviamente, pero la verdad es que no voy a contar nada nuevo en el Vaticano porque los obispos de Chile son como los ejemplos de obispos que no hay que ser", manifestó Cruz.

La cumbre reunirá a 190 participantes, entre presidentes de todas las Conferencias Episcopales del mundo, religiosos y otros expertos.

Scicluna: En Chile abrimos "una caja de Pandora"

En la cita participarán los miembros elegidos por el papa para organizar el encuentro: el arzobispo de Chicago (EE.UU.), Blase J. Cupich; arzobispo de Bombay (India), cardenal Oswald Gracias, el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, y el miembro de la Comisión para la Tutela de menores, Hans Zollner.

En entrevista con el medio especializado Crux Now, Scicluna explicó que "sé que abrimos una caja de Pandora, hay un número de casos que está en revisión. El material que se nos entregó en las dos misiones en Chile es enorme y todos los casos tienen que ser estudiados en su mérito y bajo el debido proceso"

El primer día de actividad, estará centrado en que los obispos asuman sus responsabilidades, el segundo en la rendición de cuentas y el tercero, en la transparencia y comunicación de estos hechos hacia afuera.

Después del encuentro con los obispos, el comité organizador se va a quedar en Roma para ver los pasos a seguir después.

En tanto, en Chile, mientras tanto se realizará el encuentro provincial de la Compañía de Jesús cruzado por las denuncias contra el sacerdote Renato Poblete.