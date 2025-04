Intelectual argentino: Milei fue tremendamente bruto al llamar "hijo de puta" al papa

El académico y escritor argentino Martín Kohan criticó en Cooperativa el giro en las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el papa Francisco.

El libertario pasó de llamar "zurdo hijo de puta" al pontífice, en el año 2018, a considerarlo, tras su muerte, "el argentino más grande de la historia"; pero para Kohan -que está de visita en Chile para asistir como invitado internacional a la ceremonia del Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado-, este halago es sólo vocabulario "vacío" y "de hashtag".

Milei "es un hombre muy violento que, evidentemente, o no controla lo que dice, o lo controla de muy mala manera. No sé cual de las dos opciones es más preocupante: perder el control, desencajarse y, como un desaforado agresivo ser capaz de insultar de esta manera; o peor aún, ser calculado y decidir decir eso", dijo a Lo Que Queda del Día profesor de literatura de la Universidad de Buenos Aires.

"(El mandatario) suele reaccionar como un desencajado con niveles altísimos de violencia y ahora, en estas oscilaciones de polo a polo, decidió desplazarse a esta frase (de que es el argentino más grande de la historia); palabras que yo encuentro hiperbólicas y huecas, porque fue tremendamente bruto" al insultarlo la primera vez, manifestó Kohan.

El académico aseguró que calificaciones del tipo "el más grande de la historia, el mejor de la historia, el más importante de la historia... son frases de la manera que se usan en redes sociales: el hashtag, el recurso hueco. No hay una elaboración, sino que es una formulita que repite basado en la retórica del megalómano, que se mide a sí mismo en una escala desmesurada".

"Desplazarse a ese punto después de haberlo insultado... no sé cómo se los tomarán los creyentes, pero para mí una frase no borra a la otra. Cuando un presidente o jefe de Estado hace eso (de insultar primero); que después pretenda reemplazarlo con un hashtag, a mí no me parece significativo", fustigó Kohan.

El palabreo "de hashtag" como recurso en política

El intelectual afirmó que Milei también usa este tipo de declaraciones en el terreno de la política como un recurso para destacar las severas medidas económicas que su gobierno aplica, a fin de ajustar el shock inflacionario en Argentina.

"Lo que también llamó huecamente el ajuste más grande de la historia, está trayendo despidos y deterioro en la calidad de vida, incluso en los niveles de consumo en Argentina, que bajan intensamente mes a mes", expresó Kohan.

"La inflación en Argentina ha llegado a niveles muy altos y en un punto se juega una cierta y relativa estabilización respecto a la subida de precios. Pero, según analistas económicos, ese equilibrio no tiene bases ni fundamento fuertes, y es la razón por la cual el gobierno tuvo que recurrir a un nuevo préstamo del FMI", añadió.

"Argentina es el segundo país del mundo más endeudado con dicho ente y eso compromete el presente y el futuro; si uno quiere calar hondo en las condiciones existentes, la situación no está nada bien", cerró Kohan.