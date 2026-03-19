Caso $LIBRA: Nuevas revelaciones complican a Milei y al fiscal a cargo

Nuevas revelaciones surgidas del peritaje del teléfono móvil de Mauricio Novelli, el empresario argentino que puso al presidente Javier Milei en contacto con el principal impulsor de la criptomoneda $LIBRA, contradicen la versión del mandatario, además de sembrar dudas sobre el actuar del fiscal de la causa.

El 14 de febrero de 2025, el presidente hizo una publicación en X en apoyo al lanzamiento de $LIBRA, que dijo se dedicaría a "financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina", y cuyo valor se disparó con rapidez antes de desplomarse tres horas después, dejando a miles de inversores damnificados y desencadenando una serie de denuncias judiciales tanto en el país como en el extranjero.

Milei inicialmente fijó la publicación en su perfil de X antes de eliminarla horas después, y publicar otra en la que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar "interiorizado" de sus detalles. Sin embargo, la filtración del contenido del celular de Novelli pone en duda esa afirmación.

No solo se conoció el borrador de un contrato de "asesoramiento especializado en blockchain y criptomonedas" entre Milei y el creador de $LIBRA, Hayden Mark Davis, sino que también salió a la luz el documento de un acuerdo por 5 millones de dólares -divididos en tres pagos- a cambio del apoyo del presidente al emprendimiento en sus redes sociales.

El 29 de enero, Novelli se reunió en la sede del Ejecutivo con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, instancia en que comenzaron las averiguaciones sobre relojes Rolex, autos de lujo y propiedades en barrios cerrados que podrían adquirirse "sin factura".

Al día siguiente, Davis llegó a la Argentina para mantener una reunión con Milei, en la que también estuvieron presentes Novelli y dos de sus socios.

Los registros telefónicos indican que Novelli y Milei intercambiaron siete llamados el día del lanzamiento de $LIBRA: cinco en la hora previa a la publicación del presidente en redes sociales y dos en la media hora posterior.

Según la información recabada del teléfono de Novelli, el intercambio comercial con Milei comenzó en 2021, cuando el empresario comenzó a ofrecer cursos sobre inversiones digitales desde el portal N&W Professional Traders y sumó al entonces candidato a diputado, que ya era influencer económico, como profesor y difusor de la plataforma.

Los pagos regulares a Milei y luego también a su hermana continuaron incluso después de que el actual presidente ocupara un escaño en el Congreso.

El fiscal Taiano en la mira

La investigación del caso $LIBRA se tramita en el Juzgado Federal N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y quedó a cargo del fiscal Eduardo Taiano.

La abogada y periodista Natalia Volosin, que publicó parte del peritaje en su portal La Justa el 6 de marzo, dijo a EFE que el celular de Novelli fue incautado en marzo, pero el persecutor ordenó analizarlo recién en octubre, unos días antes de las elecciones legislativas en las que el oficialismo resultó victorioso.

"Se tomó siete meses y el informe no estuvo listo hasta después de las elecciones", reafirmó Volosin, antes de añadir que Taiano recibió el peritaje el 17 de noviembre y no lo incorporó al expediente, ni lo compartió con las partes o con el juez durante casi cuatro meses.

El actuar del fiscal ha sido repudiado por los diputados de la comisión parlamentaria que investigó el caso $LIBRA hasta noviembre de 2025, quienes pedirán que Taiano sea apartado de la causa y presentarán dos denuncias ante la Procuración General, por entorpecimiento de la investigación y posible encubrimiento, respectivamente.

Volosin, por su parte, recibió una citación a declaración indagatoria, luego anulada tras la repercusión pública, y una denuncia penal por la filtración. "Quieren forzarme a revelar mi fuente", denunció, antes de acusar ser víctima de amedrentamiento.

Milei no se ha referido a los hallazgos

A poco más de un año del escándalo $LIBRA y del comienzo de la investigación judicial, ni Milei ni el resto de los implicados han sido citados a declarar ante la Justicia, y la causa no registra avances significativos.

Pese a la difusión de estas revelaciones en los últimos días, el mandatario no se ha vuelto a referir al tema y continúa con una ajetreada agenda internacional y sus incesantes ataques, en discursos y en redes sociales, a figuras opositoras y al periodismo.

Desde comienzos de marzo, el líder ultraderechista ha viajado a EE.UU. para una cumbre de seguridad y un encuentro con inversores, luego a Chile para la asunción de José Antonio Kast como presidente y por último a España para asistir al Madrid Economic Forum.