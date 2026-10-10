El papa califica de "inadmisible" la pena de muerte por atentar contra la dignidad

El papa León XIV calificó este sábado de "inadmisible" la pena de muerte porque, según denunció, atenta contra la dignidad de la persona y priva por completo a los condenados de la posibilidad de redimirse.

"La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona", escribió el pontífice estadounidense en sus nueve perfiles de la red X, en español, inglés, italiano, francés, alemán, portugués, árabe, polaco y latín.

Asimismo defendió que "el bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital".

Esto porque, según explicó, "ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse", dijo, añadiendo la etiqueta '#NoDeathPenalty'.

El papa se sumó así a las iniciativas por el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora cada 10 de octubre.

Pero, aunque no aludió a estos hechos, sus palabras también llegan en medio de un intenso debate en su país, Estados Unidos, por la futura ejecución del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasán, condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 en la matanza de la base militar Fort Hood de Texas en 2009.

Su ejecución está prevista para el próximo 3 de diciembre, tendrá lugar en esa misma base militar fusilado por un pelotón de soldados y será retransmitida en directo, según adelantó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el exmilitar condenado a muerte "se lo merece".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que la intención de ejecutar de forma pública a una persona, a través de una retransmisión en directo, puede ser una forma de tortura y supone un acto absolutamente prohibido.