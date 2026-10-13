Le extirparon con éxito al papa su nódulo pulmonar

La oficina de prensa del Vaticano informó que la operación a la que fue sometido el papa León XIV -para extirparle un nódulo del pulmón- concluyó con éxito.

"La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", señala un comunicado enviado por el Vaticano a los medios.

La intervención del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto, que ha realizado miles de intervenciones de estas características.

León XIV ingresó hoy mismo al Policlínico Gemelli, poco después de las 13:00 horas locales (08:00 de la mañana en Chile) y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

El propio papa anunció el domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención, tras detectársele -en una fase muy inicial y bien localizado- un nódulo en un pulmón.

La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.