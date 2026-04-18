Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Venezuela | DD.HH.

Foro Penal cifra en 477 los presos políticos en Venezuela a dos meses de amnistía

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Del total, 164 están condenados y 313 no; y figuran 43 extranjeros o personas con doble nacionalidad.

La ONG ha alertado recientemente que la medida está siendo un "embudo" que ralentiza o paraliza las liberaciones.

Foro Penal cifra en 477 los presos políticos en Venezuela a dos meses de amnistía
 EFE (referencial)

La amnistía contempla contempla desde los años 1999 -cuando el chavismo llegó al poder- a 2025, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años, lo que causa exclusiones.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, actualizó este sábado la cifra de estos detenidos e indicó que hay 477, entre ellos 43 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, casi dos meses después de que se aprobara una amnistía para casos relacionados con episodios de crisis entre 2002 y 2025.

Del total, 432 son hombres y 45, mujeres; y 290 son civiles y los 187 restantes, militares, según la organización no gubernamental, que también registra un adolescente.

En el balance publicado en la red social X, Foro Penal señaló que, del total, 164 están condenados y 313 no.

Recientemente, la ONG señaló que la ley de amnistía se está convirtiendo en un "embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos" de ellos.

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó un proceso de excarcelaciones cinco días después de la captura, el 3 de enero pasado, de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en un ataque a Caracas.

A final de ese mes propuso una ley de amnistía para presos políticos que fue finalmente aprobada en el Parlamento el 19 de febrero.

La amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Según cifras oficiales, más de 8.000 personas han sido amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de su libertad.

Las autoridades venezolanas aún no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

El pasado martes, un grupo de expresos políticos denunció ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) retrasos y negaciones a solicitudes de la amnistía.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada