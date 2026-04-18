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Tópicos: País | Policial | Robos

Carabineros recuperó prendas y detuvo a joven tras millonario robo a tienda en Viña del Mar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ocurrió en la madrugada, cuando un grupo de ladrones sustraía la mercancía desde un local Levi's en el Outlet Park de Reñaca Alto y la cargaba en dos vehículos.

En ese contexto, los policías siguieron a un furgón que escapaba por Camino Internacional, hasta que lo interceptaron y contabilizaron, en su interior, cerca de 600 vestimentas.

Carabineros recuperó prendas y detuvo a joven tras millonario robo a tienda en Viña del Mar
 Archivo

El aprehendido tiene 19 años, es chileno y cuenta con antecedentes, mientras que el dueño de la tienda afectada cifró los daños y las especies sustraídas en un valor de 150 millones de pesos.

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Carabineros recuperó cerca de 600 prendas y detuvo a un joven chileno de 19 años tras un millonario robo que afectó a una tienda de ropa en la comuna de Viña del Mar (Región de Valparaíso).

Los hechos ocurrieron en la madrugada, cuando los uniformados recibieron una llamada que denunciaba que un grupo de sujetos robaba especies de una tienda Levi's al interior del Outlet Park de Reñaca Alto, y las cargaba en dos vehículos. 

Los uniformados llegaron al lugar y siguieron controladamente a un furgón que fue sorprendido huyendo por la Ruta CH-64, también conocida como Camino Internacional.

Posteriomente, Carabineros aprehendió al conductor, identificado como el joven mencionado anteriormente y que cuenta "con antecedentes penales por otros delitos, pero no órdenes de detención vigente", informó el mayor de Carabineros Francisco Carroza, comisario de la 5ta Comisaría de Viña del Mar.

"Al revisar la parte posterior del vehículo, se encontraron alrededor de 600 especies (de ropa) sustraídas de la tienda. El encargado del local (afectado) señaló que, tanto los daños generados a la tienda como la mercadería robada, hay un avalúo total de 150 millones de pesos", precisó.  

El imputado pasó a control de detención durante esta jornada, mientras continúan las diligencias para detener al resto de los presuntos responsables. 

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