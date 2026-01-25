Delcy Rodríguez: "Basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este domingo el diálogo propuesto por su Administración como una forma de resolver las "divergencias" y "conflictos internos", y rechazó las "órdenes" que aseguró venían de Washington sobre políticos en su país.

"Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos", declaró la funcionaria en un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz (noroeste).

En el acto, trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que es "bienvenida la discusión con respeto" con las personas que "piensen distinto", pero agregó que "quienes busquen el daño y el mal" deben ser "rechazados y separados de la vida nacional".

"Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio", subrayó sin mencionar nombres.

La mandataria encargada recordó que el viernes propuso la convocatoria a un "verdadero diálogo", una iniciativa que -según dijo ese día- debe incluir tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes" y encomendó esta tarea a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

También pidió entonces que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos", que sea venezolano y que "no se impongan -subrayó- más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid".

El sábado, Delcy Rodríguez tildó de "vergonzoso" que un venezolano celebre y agradezca el ataque militar de EE.UU. en el que fue capturado el gobernante Nicolás Maduro, una semana después de que la líder opositora María Corina Machado se reuniera con el mandatario Donald Trump.

Venezuela debe convertirse en "una verdadera potencia productora" de petróleo

Por otro lado, Rodíguez enfatizó en su discurso que Venezuela debe convertirse en "una verdadera potencia productora" de hidrocarburos y "no tener miedo" a la "agenda energética" con EE.UU., mientras el Parlamento avanza en la reforma de la ley que rige este sector.

"Del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas", declaró la funcionaria.

La presidenta interina pidió, como parte de esta transformación, no "tener miedo" a una "agenda energética" con EE.UU. "ni con el resto de los países del mundo".

En ese contexto, destacó la importancia de los contratos de participación productiva (CPP), que prevén la inclusión de inversión privada, al indicar que el primer convenio de este tipo, firmado en abril de 2024, permitió que un campo que producía 23.000 barriles de petróleo al día alcanzara en diciembre de 2025 los 110.000 barriles diarios.

"Lo que queremos justamente es que todos esos modelos exitosos de la ley antibloqueo sean ahora incorporados a la ley orgánica de hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y para recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional", sostuvo.

La ley antibloqueo fue aprobada en octubre de 2020 para eludir las múltiples sanciones económicas impuestas por varios países, e implica, entre otros aspectos, la confidencialidad de las decisiones adoptadas y que el jefe del Gobierno pueda actuar sin la auditoría de las leyes existentes cuando se trate de "medidas de equilibrio" económico.

Más temprano, Rodríguez encabezó una reunión con los viceministros de hidrocarburos y la directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Según el Ministerio de Comunicación e Información, en el encuentro se coordinaron estrategias "dirigidas a consolidar el crecimiento" de la industria petrolera, así como "propiciar el impulso productivo" de este sector.

Al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, informa ONG

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.

Consultado por la agencia de noticias EFE, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que desde la madrugada de este domingo "se está dando un número importante de excarcelaciones".

"Llevamos verificadas más de 80 a esta hora, pero pueden ser más", añadió.

En una publicación en X, Himiob reportó "con gran alegría" la excarcelación del abogado voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, quien, aseguró, "estuvo arbitrariamente detenido" desde el 2 de agosto de 2024.

La ONG informó en su sitio web que Tejeda fue detenido mientras "asistía legalmente" a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Carabobo (norte), en medio de la crisis posterior a las presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunció fraude en el resultado que dio la reelección a Nicolás Maduro.

El abogado fue imputado por los cargos de "terrorismo" y "discurso de odio", según Foro Penal, y se encontraba encarcelado en la cárcel conocida como Tocorón, en el estado Aragua (norte).

Este domingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó sobre la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien había sido sentenciado a 15 años de prisión, pero cuya condena fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.

Estas excarcelaciones ocurren en medio de un proceso anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien informó sobre un "número importante" de excarcelaciones en el país, sin precisar identidades, cantidad ni condiciones de estas medidas.

La mandataria encargada afirmó este viernes que 626 personas han sido liberadas en el país.